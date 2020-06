Andrzej Bargiel amabasadorem LOTTO

Andrzej Bargiel znany jako „Śnieżna Pantera”, światowej sławy skialpinista i zdobywca wielu rekordów świata, rozpoczął właśnie współpracę Totalizatorem Sportowym. Został Ambasadorem marki LOTTO.

Totalizator Sportowy od lat współpracuje ze sportowcami z różnych dyscyplin. Do grona ambasadorów spółki dołączył właśnie światowej klasy skialpinista Andrzej Bargiel. To nie pierwszy raz gdy sportowiec podejmuje współpracę z Totalizatorem. Dzięki współpracy z LOTTO, Bargiel otrzyma wsparcie Totalizatora Sportowego w przygotowaniach do kolejnych wypraw. Umowa została podpisana na dwa lata.

Współpracę sportowca rozpoczyna akcja #LOTTOBargielChallenge. Jest ona skierowana do wszystkich którzy chcą się ruszać. W jej ramach skialpinista będzie zachęcał do aktywności sportowej, realizacji marzeń, czy pokonywania własnych barier, wygrywania i sięgania po pozornie nieosiągalne. Wspólny projekt Totalizatora Sportowego i Andrzeja Bargiela ma także cel charytatywny.

Obecność skialpinisty Andrzeja Bargiela w rodzinie LOTTO, jego sukcesy w sportach ekstremalnych oraz entuzjazm towarzyszący jego kolejnym wyzwaniom z pewnością pomogą w promocji aktywności fizycznej wśród Polaków. To wyjątkowa osoba o prawdziwie sportowym charakterze, którą z radością witamy jako Ambasadora Marki LOTTO – powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Andrzej Bargiel był już członkiem sportowej rodziny Totalizatora Sportowego. - Sukcesy i ambitne plany na kolejne wyprawy Pana Andrzeja sprawiły, że zwiększenie zakresu naszej współpracy stało się dla obu stron oczywiste. Od dziś jesteśmy razem, Wygrywamy Razem – komentuje wybór nowego ambasadora prezes Cieślik.

Totalizator Sportowy jest instytucją, która działa nie tylko jako podmiot dostarczający Polakom rozrywkę, lecz także jako aktywny mecenas sportu, kultury i wielu innych inicjatyw społecznych. Andrzej Bargiel, prywatnie ratownik TOPR i osoba angażująca się w akcje charytatywne, doskonale rozumie kulturę marki LOTTO, która poza zabawą oferuje od lat wsparcie wielu instytucjom. Oba aspekty działalności skialpinisty zostaną połączone w akcji #LOTTOBargielChallenge. Jest to początek zaangażowania Ambasadora w działania z marką LOTTO.

Projekt #LOTTOBargielChallenge jest sportowym wyzwaniem skierowanym nie tylko do sympatyków gór. Każdego tygodnia do wykonania będzie inne zadanie nawiązujące do sportowych wartości tj. siły, wytrzymałości, szybkości, wiedzy, odpowiedzialności i aktywności.

Uczestnicy challengu będą walczyć o nagrody indywidualne. Wyzwaniu towarzyszy darowizna charytatywna Fundacji LOTTO im. H. Konopackiej, dzięki której wybrane ośrodki sportowe otrzymają środki finansowe na zakup wyposażenia sportowego.

Bardzo się cieszę, że zostałem Ambasadorem Marki LOTTO. Totalizator Sportowy nie pierwszy raz wspiera sporty górskie i jako przedstawiciel tych dyscyplin doceniam tę współpracę. Dzięki projektowi #LOTTOBargielChallenge będę mógł zainteresować swoją pasją kolejne rzesze przyszłych miłośników sportów ekstremalnych. To szansa na pokazanie, że marzenia warto realizować, a przecież to właśnie dzięki pełnym radości wyzwaniom sięgamy po nowe rekordy i jak zawsze Wygrywamy Razem – powiedział o nawiązaniu współpracy Andrzej Bargiel.

Andrzej Bargiel, trzykrotny Mistrz Polski w skialpinizmie po raz pierwszy związał się z LOTTO w 2013 roku, kiedy jako pierwszy Polak w historii samotnie zdobył na nartach skitourowych wierzchołek centralny ośmiotysięcznika Sziszapangma i zjechał z niego. Dalszą karierę kontynuował również pod skrzydłami LOTTO Extreme, gdy w 2014 i 2015 roku bił rekordy w zdobywaniu kolejnych ośmiotysięczników i zjeżdżaniu z nich na nartach – odpowiednio Manaslu i Broad Peak. Światowy rozgłos przyniósł mu jednak zjazd z ośmiotysięcznika K2 w 2017 roku. Dokonał tego jako pierwszy człowiek na ziemi.