Orlen prostuje informacje o wynagrodzeniu Daniela Obajtka

Informujemy, że opublikowany na portalu OKO.press artykuł dotyczący Daniela Obajtka, Prezesa Zarządu PKN ORLEN, zawiera wiele nieścisłości, spekulacji oraz nieprawdziwych informacji - czytamy w oświadczeniu Orlenu

Spółka przekazała, że można było ich uniknąć, gdyby Autorka tekstu dochowała rzetelności dziennikarskiej i zwróciła się z pytaniami do PKN ORLEN. Jednak tego nie zrobiła, dlatego uznaje, że publikacja ma na celu zdyskredytowanie Prezesa Zarządu Spółki w momencie, gdy prowadzone są kluczowe inwestycje rozwojowe i procesy akwizycyjne.

Głównym zarzutem Autorki tekstu jest poziom wynagrodzenia Daniela Obajtka na stanowisku Prezesa Zarządu PKN ORLEN, największej spółki w Europie Środkowo-Wschodniej, który zestawiony jest z jego wcześniejszym wynagrodzeniem jako samorządowca. Traktujemy to jako nadużycie i manipulację. Aby porównanie było wiarygodne warto przypomnieć, że w 2014 r. w czasie, gdy PKN ORLEN borykał się z problemami finansowymi (strata netto na poziomie 5,8 mld zł) i miał ograniczoną płynność finansową, ówczesny prezes spółki Jacek Krawiec zarobił ok. 3 mln zł. Porównajmy to z sytuacją finansową z 2018 r., kiedy spółka wypracowała 5,6 mld zł zysku, a wynagrodzenie prezesa Daniela Obajtka za ten okres wyniosło 1,6 mln zł - podaje Orlen.

Spółka informuje również, że Grupa ORLEN w ostatnich 4 latach osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe, które są konsekwencją realizowanych działań inwestycyjnych. Świadczą one o skuteczności polityki Zarządu Spółki, m.in. pod kierownictwem Daniela Obajtka ukierunkowanej na wzmacnianie pozycji koncernu na konkurencyjnym rynku. Od 2016 r. do 2019 r. łącznie zysk netto wyniósł ponad 23 miliardy złotych. Z kolei przez 8 lat rządów PO-PSL, czyli w latach 2008 – 2015 było to łącznie 2,9 miliardów złotych.

Orlen/KG