Covid-19: Pierwszy upadek galerii handlowej w Polsce

To pierwsza, ale prawdopodobnie wcale nie ostatnia galeria handlowa, którą wykończył koronawirus. Zarządzająca galerią Rada Wierzycieli likwidowanej spółki nie wyraziła zgody na to, by syndyk dalej prowadził działalność łódzkiej galerii handlowej Sukcesja.

Centrum poinformowało o zamknięciu za pośrednictwem Facebooka i zamieszczonego tam komunikatu:

“W związku z brakiem zgody Rady Wierzycieli na dalsze prowadzenie przez Syndyka przedsiębiorstwa upadłej spółki informujemy, iż z dniem 30.06.2020 Centrum Handlowo - Rekreacyjne Sukcesja zostanie zamknięte” - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie galerii Sukcesja na Facebooku.

Centrum to powstało pięć lat temu - pandemia pogłębiła problemy tej placówki, które były widoczne także wcześniej.

Była to jedna z największych inwestycji tego typu w Łodzi, centrum kosztowało 120 mln euro. Na 128 tys. mkw. znalazło się około 160 lokali, sklepów polskich i zagranicznych marek. Znajdowały się też w niej multipleks Helios, kręgielnia, siłownia, lokale gastronomiczne i inne atrakcje.

Centra handlowe wpadły w prawdziwe kłopoty z powodu koronawirusa Od połowy marca działały w nich tylko sklepy spożywcze, drogerie czy apteki.

Handel ruszył 4 maja, ale to nadal co najwyżej 70 proc. zainteresowania klientów w stosunku do tego przed kryzysem. Problemy mają przede wszystkim duże galerie w wielkich aglomeracjach.

gr