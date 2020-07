Grupa PZU wynajęła budynek na nową siedzibę

To największa umowa najmu w historii rynku biurowego w Polsce oraz historii Grupy Skanska na świecie. Grupa PZU wynajęła 47 000 mkw. powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i magazynowej oraz 325 miejsc parkingowych w Generation Park Y – najwyższym biurowcu szwedzkiej firmy na terenie Europy Środkowo-Wschodniej

Po podpisaniu umowy poziom najmu w budynku wynosi 98,5%. Grupa PZU przeniesie się do nowego biura w II kwartale 2022 roku. Będzie to siedziba główna ubezpieczyciela.

Generation Park Y to 140-metrowy budynek, wieńczący kompleks biurowy Skanska powstający przy warszawskim Rondzie Daszyńskiego. Ten najbardziej zielony wieżowiec w stolicy i jednocześnie najwyższy biurowiec Skanska w regionie CEE już za dwa lata zapełnią specjaliści od finansów i ubezpieczeń z Grupy Kapitałowej PZU.

Nowa centrala Grupy PZU to inwestycja w naszych pracowników. Dlatego tak ważne jest, że Generation Park Y spełnia najwyższe standardy, jeżeli chodzi o warunki, komfort i bezpieczeństwo pracy. Niemniej istotne są kwestie ekologiczne i to, że jest to obiekt bez barier, z którego w pełni będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne - mówi Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie odpowiedzialna za obszar nieruchomości w Grupie PZU