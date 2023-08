Błaszczak: Od dziś Muzeum Wojska Polskiego w nowej siedzibie

Dotychczas Muzeum Wojska Polskiego funkcjonowało w budynkach użyczonych; od dziś działa w budynku, który został zbudowany na rzecz Muzeum Wojska Polskiego - mówił w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby MWP w Cytadeli Warszawskiej.

W niedzielę na terenie Cytadeli Warszawskiej odbywa się uroczystość otwarcia nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego.

Podczas wystąpienia szef MON Mariusz Błaszczak przypomniał, że Muzeum Wojska Polskiego powstało w 1920 r. „Przez te lata pokolenia Polaków odwiedzało wystawy organizowane w Alejach Ujazdowskich w części Muzeum Narodowego użyczonej Muzeum Wojska Polskiego” - mówił.

Podkreślił, że dotychczas, przez te wszystkie lata, Muzeum Wojska Polskiego funkcjonowało w budynkach użyczonych. „Od dziś Muzeum Wojska Polskiego działa w budynku, który został pobudowany na rzecz Muzeum Wojska Polskiego; zaprojektowanym tak, żeby można było jak najprościej, jak najbardziej przystępnie wyeksponować to wszystko, co stanowi o zbiorach Muzeum Wojska Polskiego” - wyjaśnił szef MON.

Jak dodał, ważne jest również to, że Muzeum Wojska Polskiego jest w Cytadeli. „A więc w miejscu przez lata zamkniętym dla zwiedzających, z uwagi na to, że mieściły się w tym miejscu jednostki wojskowe. Dziś to miejsce jest otwarte” - podkreślił.

„Wystawa inauguracyjna, która została dziś otwarta, zajmuje większą powierzchnię niż wystawa stała Muzeum Wojska Polskiego w dotychczasowej siedzibie. To pokazuje skalę możliwości, jakie daje nowa lokalizacja, nowe miejsce Muzeum Wojska Polskiego” - zaznaczył Błaszczak.

Szef MON dziękował za bardzo dobrą współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego szef, minister Piotr Gliński, również bierze udział w uroczystościach.

PAP/kp