Szerzy się bojkot Facebooka. Zuckenberg wywiesza białą flagę

Lego wstrzyma reklamy w mediach społecznościowych na co najmniej miesiąc

Powiększa się tym samym lista firm, które twierdzą iż Facebook nie robi wystarczająco dużo, aby powstrzymać mowę nienawiści na swoich platformach. Mark Zuckerberg zgodził się na spotkanie z organizatorami kampanii #StopHateforProfit. Do tej pory był nieugięty.

Zależy nam na pozytywnym wpływie na dzieci i świat, który po nas odziedziczą. Obejmuje to przyczynianie się do tworzenia pozytywnego, integracyjnego środowiska cyfrowego wolnego od mowy nienawiści, dyskryminacji i dezinformacji. Podejmiemy natychmiastowe kroki, aby dokładnie sprawdzić standardy, które stosujemy do reklamy i nasze zaangażowanie na globalnych platformach społecznościowych. Wstrzymamy wszystkie płatne reklamy na globalnych platformach społecznościowych przez co najmniej 30 dni. W tym okresie nie zmienimy naszych inwestycji w media, lecz zainwestujemy w inne kanały. Będziemy współpracować z naszymi partnerami i podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby stworzyć bardziej zaufany cyfrowy świat dla dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy przekonani, że istnieją rozwiązania, ale potrzebne są pilne działania - poinformowała Julia Goldin, chief marketing officer Lego.