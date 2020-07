Już prawie pół miliona wniosków w programie „Dobry start”

Od 1 lipca złożono już ponad 470 tys. wniosków w programie „Dobry start” - mówiła w niedzielę w Rawiczu (wielkopolskie) minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, świadczenie to już jest wypłacane rodzinom

Od pięciu lat budujemy „Polskę plus”, Polskę przyjazną rodzinom. Programy, które zostały wprowadzone zaraz na początku, czyli od 1 kwietnia 2016 roku: Program Rodzina 500 Plus – to ponad 114 mld zł, które już trafiły do rodzin. Trzeci rok realizujemy program „Dobry start”, czyli wyprawkę na rozpoczęcie roku szkolnego. W dwóch poprzednich edycjach ok. 3 mld zł trafiło rok rocznie do 4,5 mln uczniów. W tym roku budżet programu to ok. 1,5 mld zł – mówiła Maląg.