Budżet UE nie będzie powiązany z praworządnością!

Jakakolwiek próba połączenia praworządności z budżetem została od razu skutecznie odrzucona - mówił premier Węgier Viktor Orban podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem polskiego rządu.

„Powód dla którego odnieśliśmy sukces, to ten, że Mateusz Morawiecki był liderem Grupy Wyszehradzkiej, był liderem naszego zespołu” - stwierdził.

„Mateusz (Morawiecki) nigdy tego nie powie, ale taka jest prawda, że to on wygenerował miliardy euro dla Polaków. Gratuluję ci Mateusz bo to wspaniała robota” - wskazał.

Wskazywał, że Polska i Węgry osiągnęły wszystkie cele jakie sobie postawiły.

Orban mówił też, że „jakakolwiek próba połączenia praworządności z budżetem została od razu skutecznie odrzucona”. „Nie będzie żadnego powiązania między dwoma różnymi tematami - praworządnością, ani dyscypliną budżetową. Nie będzie połączenia między kwestiami politycznymi i gospodarczymi. W przeciwnym razie efektywność samego pakietu i planu gospodarczego byłaby znacząco zredukowana” - ocenił.

PAP/ as/