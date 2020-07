Premier: nie jest planowany kolejny lockdown

Dziś myślę, że Polacy boją się już dużo mniej koronawirusa, nauczyli się też żyć z wirusem; mniej się obawiają także ewentualnych zasad obowiązujących w przypadku nasilenia się pandemii, bo poznali te zasady - ocenił w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył premier podczas wieczornego wywiadu w Polsat News, zasady te, to „utrzymywanie dystansu, maseczki, dezynfekcja”.

Jednocześnie dodał, że nie jest planowany kolejny lockdown (blokada, izolacja). „Nie planujemy właśnie dlatego, bo on był bardzo bolesny dla gospodarki, nie tylko dla polskiej, dla całego świata” - powiedział.

We Włoszech, Hiszpanii to będzie recesja największa od II wojny światowej, we Francji również, w Niemczech także, również w bogatej Holandii i Belgii największa recesja od II wojny światowej. A my (…) w Europie byliśmy podziwiani za to, że tak szybko się odbijamy” - podkreślił Morawiecki.