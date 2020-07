Przez ten hormon ciężej przejdziesz covid-19

Podwyższony poziom leptyny, czyli hormonu zmniejszającego apetyt, może się przyczyniać do powikłań infekcji SARS-CoV-2 u osób z otyłością. Leptyna, oprócz regulacji apetytu, osłabia reakcje immunologiczne, a wytwarzana jest także w płucach

Jak wynika z dotychczasowych badań, otyłość to jeden z czynników ryzyka przy infekcji nowym koronawirusem.

Eksperci z Pennington Biomedical Research Center w USA twierdzą, że łącznikiem między obiema chorobami może być leptyna, czyli hormon, który obniża apetyt i reguluje metabolizm.

Ludzie z otyłością mają taki problem, że poziom leptyny jest u nich zawsze podwyższony, a to może mieć wpływ na odpowiedź organizmu na COVID-19 - podkreśla dr Candida Rebello, główna autorka pracy opublikowanej na łamach „International Journal of Obesity”.

Leptyna bowiem wpływa także na komórki zwalczające infekcje. Jej wyższe stężenie upośledza odpowiedź odpornościową, a jednocześnie promuje powstawanie stanów zapalnych w różnych miejscach organizmu.

Hormon jest produkowany w komórkach tłuszczowych. Można przyjąć, że im więcej ktoś ma tłuszczu, tym więcej ma też leptyny. W mniejszej ilości powstaje ona także w płucach.

Jeśli ktoś cierpi na otyłość, pojawia się u niego grupa różnych kłopotów ze zdrowiem, które utrudniają leczenie COVID-19. Cały organizm, w tym płuca, może znajdować się w stanie zapalnym. Odpowiedź immunologiczna jest prawdopodobnie osłabiona, a wydolność płuc zredukowana - wyjaśnia dr John Kirwan, współautor opracowania.

W przypadku wirusa, który dalej osłabia zdolność organizmu do zwalczenia infekcji, może dojść do ograniczenia możliwości kontrolowania stanów zapalnych w płucach. A to przepis na katastrofę - dodaje badacz.