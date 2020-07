Rusza kolejna edycja programu Maluch Plus

Ruszamy z kolejną edycją programu Maluch Plus już teraz, żebyśmy mogli ogłosić wyniki konkursu na dofinansowanie z końcem tego roku; chcemy rozpocząć te inwestycje jak najszybciej - poinformowała w środę w Milanówku (woj. mazowieckie) minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister Maląg poinformowała, że wnioski o dofinansowanie utworzenia placówki opiekuńczej dla dzieci do lat trzech w ramach programu Maluch Plus można będzie składać już od 7 września.

Ogłaszamy to tak wcześnie, żeby móc ogłosić wyniki konkursu do końca tego roku i rozpocząć te inwestycje jak najszybciej- podkreśliła.

Budżet programu - dodała - to 450 mln zł.

Minister powiedziała również, że w edycji na 2021 r. zwiększona została kwota dofinansowania jednego miejsca w placówce dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie jest już taka placówka, ale samorząd chce utworzyć kolejną. W takim przypadku kwota wynosi 30 tys. (w 2020 r. było to 25 tys.). Natomiast samorządy, które chcą utworzyć pierwszą instytucję opieki nad dziećmi do lat trzech, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 33 tys. na jedno miejsce.

„Chcemy dawać wybór rodzinom, by mogły zdecydować o powrocie do pracy lub o kontynuacji wychowania dzieci w domu” - podkreśliła Maląg.

Wiceminister resortu Barbara Socha zaznaczyła, że tak wczesne ogłoszenie naboru wniosków to „odpowiedź na zapotrzebowanie samorządów, które budują coraz więcej żłobków”. „Chcemy rozpocząć te inwestycje dużo wcześniej niż miało to miejsce dotychczas, by rozstrzygnąć program od końca roku i zapewnić środki” - podkreśliła Socha.

Burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski z kolei podkreślił, że gmina pozyskała 1,5 mln dofinansowania na żłobek dzięki dotacji Maluch Plus. „A to nie koniec tych grantów, bo w tym tygodniu podpisujemy kolejną umowę na dofinansowanie utrzymania i prowadzenia tego obiektu” - poinformował, wyrażając zadowolenie ze współpracy z resortem rodziny.

W 2020 r. w ramach programu ma powstać 24,8 tys. miejsc opieki. Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty prywatne zgłosiły zapotrzebowanie na dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości blisko 336 mln zł.

Całkowity budżet programu na rok 2020 to 450 mln zł.

PAP (Autor: Dorota Stelmaszczyk)/gr