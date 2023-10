Silna rodzina fundamentem silnej Polski

Potrzeba inwestycji w rodzinę, którą wyraźnie, nieprzerwanie od 2015 r. akcentujemy, pozostaje najważniejszą częścią strategii rozwoju Polski w kolejnych latach – pisze na łamach rocznika „Polski Kompas 2023” Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej.

Niejednokrotnie, zwłaszcza w dobie kryzysów ostatnich lat, wynikających z pandemii koronawirusa i wojny, która toczy się w Ukrainie, przekonaliśmy się, że wsparcie polskiego rządu kierowane do obywateli w sposób przemyślany i konsekwentny to sposób na sukces.

Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie polskie rodziny, które – jako podstawowe komórki społeczeństwa – są dla rządu Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze. To w rodzinie rozpoczyna się życie, to w niej kształtowane są potrzeby emocjonalne, poznawcze i społeczne najmłodszych Polaków. Rodzina jest też miejscem budowania wyjątkowych relacji, których wynikiem jest solidarność międzypokoleniowa i odpowiedzialność społeczeństwa za słabszych. Szczególnego podkreślenia wymaga zatem zmiana optyki spojrzenia na politykę państwa wobec rodzin. Potrzeba inwestycji w rodzinę, którą wyraźnie, nieprzerwanie od 2015 r. akcentujemy, pozostaje najważniejszą częścią strategii rozwoju Polski w kolejnych latach.

Kompleksowy system wsparcia polskich rodzin

W 2024 r. czeka Polaków kolejny przełomowy moment w historii polskiej polityki prorodzinnej. Świadczenie wychowawcze, które funkcjonuje w społeczeństwie pod nazwą „500+”, zyska nową odsłonę, która jest odpowiedzią na zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze. Wyższe świadczenie, które od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 800 zł, to kolejne potwierdzenie odpowiedzialnej roli państwa we wspieraniu rodziców w procesie wychowywania dzieci. Obok świadczenia wychowawczego konieczne są inne równie ważne programy, które wspólnie tworzą kompleksowy system wsparcia polskich rodzin. Nie sposób pominąć rodzinnego kapitału opiekuńczego, który od 1 stycznia 2022 r. realnie odpowiada na potrzeby rodzin – to nawet 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – niezależnie od dochodów, a rodzice sami decydują, na co przeznaczają te dodatkowe środki. Z kolei na dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, wprowadziliśmy dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna –przysługuje na to nawet 400 zł miesięcznie, które trafia bezpośrednio do placówki opieki. W 2023 r. świętujemy również piąte urodziny programu „Dobry Start”, który stał się inwestycją w edukację polskich dzieci – otrzymują one 300 zł corocznego jednorazowego wsparcia na wyprawkę szkolną. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera też rozwój sieci placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu „Maluch+”. Polskie rodziny mogą także korzystać z systemu zniżek dla rodzin 3+ w wielu miejscach w całej Polsce w ramach Karty Dużej Rodziny. Kompleksowość prowadzonej polityki prorodzinnej sprawia, że polskie rodziny znalazły należne im miejsce – potwierdza to choćby fakt, że wsparcie dla rodzin od 2015 r. osiągnęło poziom blisko 310 mld zł.

Aktywna pomoc seniorom

Priorytetem naszego rządu pozostaje również aktywne wspieranie seniorów – to z jednej strony bezpośrednie wsparcie finansowe, a z drugiej – wspieranie aktywności osób starszych, w tym szczególnie aktywności społecznej. Kompleksowe działania podejmowane w obu tych obszarach realnie przekładają się na poprawę jakości życia naszych rodziców, dziadków. Trzynasta emerytura, czternasta emerytura, rekordowe środki przeznaczone na waloryzację emerytur i rent czy podwyższenie wysokości minimalnej emerytury – to instrumenty, które przywróciły godność polskim seniorom. Wprowadziliśmy też świadczenie „Mama 4+” w wysokości maksymalnie minimalnej emerytury dla rodziców, którzy poświęcili się wychowaniu co najmniej czworga dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury. W ramach programu „Senior+” zapewniliśmy miejsca, w których osoby starsze mogą się spotkać z innymi, spędzić czas w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni, a także uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach i zajęciach. Z kolei w ramach programu „Aktywni+” w całej Polsce są realizowane projekty obejmujące obszary aktywności i partycypacji społecznej, włączenia cyfrowego oraz przygotowania do starości. Wszystkie te działania to nasz wyraz wdzięczności dla seniorów, lecz również solidarności między pokoleniami.

Reforma rynku pracy

Od 2015 r. zmieniamy politykę państwa w taki sposób, by każdy czuł się w Polsce ważny i zauważony. Niezmiennie towarzyszy nam przekonanie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich. Budowa silnej wspólnoty narodowej musi się opierać na szacunku do każdego człowieka. Każdy – bez względu na swój stan zdrowia czy wiek – powinien mieć zapewnione wsparcie. Od samego początku naszych rządów stale szukamy rozwiązań, które stanowią realne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów na wszystkich płaszczyznach życia. Zależy nam, by każdy obywatel – niezależnie od stopnia sprawności czy wieku – mógł w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i aktywnie realizować swoje pasje.

Jesteśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości świadomi, że w parze ze wszystkimi programami prospołecznymi muszą iść reformy rynku pracy, które stwarzają przestrzeń do łączenia życia zawodowego z wychowywaniem dzieci. Jednocześnie podkreślamy, że praca musi być godnie wynagradzana. To właśnie okres pandemii pokazał nam, jak ważna jest elastyczność i stabilność rynku pracy. W tym czasie priorytetem było zdrowie i życie wszystkich obywateli, dlatego podjęliśmy decyzję o zamrożeniu gospodarki i jednocześnie o uruchomieniu rozwiązań, które stanowiły poduszkę bezpieczeństwa dla przedsiębiorców i pracowników. Narzędzia w postaci Tarcz Antykryzysowych i wsparcia finansowego stworzyły pakiet, który ochronił kilka milionów Polaków przed widmem bezrobocia. Stabilną sytuacją na rynku pracy nie zachwiał też drugi potężny kryzys, czyli rosyjska agresja na Ukrainę. Zapewniliśmy bezpieczeństwo obywatelom Ukrainy – przede wszystkim kobietom z dziećmi – uciekającymi przed terrorem wojny, stworzyliśmy również warunki sprzyjające aktywizacji zawodowej społeczności ukraińskiej. Według danych Eurostatu w kwietniu 2023 r. Polska wykazywała najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej. To historyczny sukces, który potwierdza, jak silnym, zdeterminowanym i kreatywnym narodem jesteśmy.

Aktywna obecność państwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego, przede wszystkim w obliczu tak wymagających wyzwań ostatnich lat, sprawiła, że Polska w czasie trwającego przełomu geopolitycznego staje się centrum zmieniającej się Europy. Jesteśmy krajem pracowitych i dobrych ludzi, a to pozwala jeszcze śmielej patrzeć w przyszłość i kreować odważne scenariusze rozwoju naszej ojczyzny.

Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej

