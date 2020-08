Przy wzroście zachorowań zainstaluj tę aplikację!

Wirus jest daleko, mnie on nie dotyczy, nie znam nikogo chorego – nie raz spotkaliśmy się z takimi głosami. Tymczasem w ostatnich dniach odnotowujemy coraz więcej nowych przypadków. Wakacje to czas, kiedy wirus również „podróżuje”. Co zrobić, by zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa?

W ostatnim czasie odnotowujemy wzrost zachorowań na COVID19. Warto kontrolować swój stan zdrowia i zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Pomaga w tym aplikacja ProteGO Safe.

Chroń siebie, chroń bliskich

Przede wszystkim nie rezygnuj z noszenia maseczek, mycia rąk i zachowywania odpowiedniego dystansu od innych. Nie przebywaj w dużych skupiskach! To ważne szczególnie teraz, gdy liczby nowych przypadków osiągają wysoki poziom.

Co jeszcze? Zainstaluj aplikację, która pomaga minimalizować rozprzestrzenianie koronawirusa, podpowiadając czy miało się kontakt z osobą zarażoną. Skuteczność aplikacji zależy od liczby osób, która ją pobierze. Dlatego nie warto czekać, tylko pobrać i zainstalować ProteGO Safe już dziś.

Z takiej samej aplikacji (tyle, że pod inną nazwą) korzysta m.in. kilkanaście milionów Niemców, kilka milionów Irlandczyków, czy Włochów. W kilku kolejnych krajach aplikacja za chwilę zostanie opublikowana.

Dlaczego warto ją mieć?

Możesz chronić siebie i bliskich. Koronawirusa nie widać. Wiele osób choruje bezobjawowo, w tym czasie – nieświadomie – zaraża innych. Możesz spotkać takie osoby w komunikacji miejskiej, w pociągu, w sklepie, w restauracji, w hotelu, na plaży i w wielu innych miejscach. Mając aplikację, w przypadku kontaktu z chorym, dostaniesz odpowiednią informację wraz ze wskazówkami, co w takiej sytuacji zrobić. Dzięki temu nie narazisz na ryzyko swoich bliskich, np. rodziców lub dziadków, dla których koronawirus jest śmiertelnym niebezpieczeństwem. Pomyśl o nich.

Wiesz jak działać. Wraz z powiadomieniem o kontakcie z koronawirusem dostaniesz dokładne wskazówki, co w takiej sytuacji zrobić – gdzie zadzwonić, jak się zachować. Czas gra tu ważną rolę.

Aplikacja jest bezpieczna i anonimowa. ProteGO Safe dba także o bezpieczeństwo Twoich danych i Twoją prywatność. Nie zbiera żadnych danych. Nigdzie nie przekazuje jakichkolwiek informacji na Twój temat. Nie śledzi Twojej lokalizacji, nie ma dostępu do jakichkolwiek plików czy informacji, które trzymasz w telefonie.

To nic nie kosztuje – aplikacja jest bezpłatna. Jej zainstalowanie i uruchomienie trwa kilka minut. Wystarczy, że przy instalacji włączysz funkcję monitorowania ryzyka i de facto możesz zapomnieć o jej istnieniu. Sama – wtedy kiedy będzie taka potrzeba – uaktywni się i wyśle powiadomienie.

Pamiętaj – tylko osoby z zainstalowaną aplikacją dostają powiadomienia.

Zrób to dla siebie i innych – pobierz ProteGO Safe już dziś. Namów do tego także bliskich.

Korzystasz z telefonu z systemem Android – pobierz ProteGO Safe ze sklepu Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.mc.protegosafe&hl=pl

Korzystasz z telefonu z systemem iOS – pobierz ProteGO Safe ze sklepu App Store. https://apps.apple.com/pl/app/protego-safe/id1508481566?l=pl

Jak to działa?

Coś tam słyszałeś o aplikacji, ale nie wiesz jak ona działa? Tłumaczymy.

Po zainstalowaniu ProteGO Safe w telefonie – aplikacja poprosi o włączenie funkcji monitorowania ryzyka. To rozwiązanie oparte na technologii Bluetooth. Wykorzystujemy ją na co dzień np. do „sparowania” swoich telefonów z samochodowymi zestawami głośnomówiącymi.

Dzięki temu ProteGO Safe stale monitoruje nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których także jest zainstalowana. Jeśli znajdzie takie urządzenie – a kontakt naszego telefonu z innym, na którym też zainstalowana jest ProteGO Safe, potrwa dłużej niż 15 minut i będzie miał miejsce w odległości poniżej 2 metrów – Twój telefon (ale i urządzenie drugiego użytkownika) zapamięta to „spotkanie”.

Informacje na ten temat urządzenia będą trzymały w swojej pamięci przez 14 dni. Aplikacja nie zbiera informacji o użytkownikach i miejscach. Zbiera jedynie informacje o spotkaniach urządzeń. Tylko tyle. Informacje są zupełnie anonimowe.

Jeśli w trakcie tych 14 dni osoba, z którą miałeś nawet nieświadomy kontakt, a której urządzenie spotkało się z Twoim, zachoruje – po pozytywnym wyniku testu, zadzwoni do niej pracownik Centrum Kontaktu. Zapyta ją, czy ma aplikację ProteGO Safe (pracownicy Centrum Kontaktu nie wiedzą, kto korzysta z apki, dzwonią do wszystkich, którzy otrzymują pozytywny wynik testu na koronawirusa). Jeśli chory potwierdzi, że korzysta z ProteGO Safe – pracownik Centrum Kontaktu przekaże mu unikalny numer PIN. Poinstruuje też, gdzie w aplikacji ten numer wprowadzić.

Jeśli chory wprowadzi otrzymany numer – najpóźniej w ciągu doby, na ekranach urządzeń innych użytkowników aplikacji, z którymi miał kontakt w trakcie ostatnich 14 dni, wyświetli się odpowiednie powiadomienie. Wraz z tą informacją wszystkie te osoby dostaną wskazówki, co robić dalej.

WAŻNE! Chory nie wie do kogo wysyła informację. Otrzymujący informację nie wiedzą kto ją im wysłał.

MC/ PAP/ as/