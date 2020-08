Nowa ustawa uderzy w chińskie firmy?

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zgodnie ze słowami ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, istotnie dotyczyć ma usług cyfrowych. To znaczy, że może ona uderzyć w popularne w Polsce, chińskie firmy.

Jak informuje Wprost minister Zagórski, w odpowiedzi na interpelację grupy posłów przyznał, że kształt przepisów nie jest ostateczny i projekt musi przyjąć Rada Ministrów.

Co oznacza to dla chińskich firm operujących w Polsce? Może się okazać, iż będą one miały problemy ze swobodnym działaniem w naszym kraju.

Czy to ostatnie miesiące gdy widzimy aplikacje takie jak TikTok?

Wprost/ as/