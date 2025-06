Cyfrowe usługi – już nie umiemy bez nich żyć?

Najbardziej rozwinięte obszary e-usług w Polsce to bankowość elektroniczna oraz e-commerce, a na trzecim miejscu znalazły się narzędzia administracji publicznej - wynika z badania firmy ClickMeeting.

Trzy czwarte Polaków (75 proc.) uważa, że bankowość elektroniczna jest najlepiej rozwiniętym i najłatwiej dostępnym w Polsce systemem usług cyfrowych - wskazano w informacji prasowej platformy ClickMeeting. Drugie miejsce zajął sektor zakupów internetowych, wskazywany przez 67 proc. badanych, a trzecie - możliwość załatwienia spraw urzędowych online (46 proc.).

Prawie co trzeci Polak (28 proc.) najlepiej ocenia narzędzia do pracy hybrydowej i zdalnej, np. platformy do komunikacji online, programy do zarządzania projektami, a 24 proc. – narzędzia do edukacji online., np. platformy do komunikacji, programy ułatwiające tworzenie materiałów edukacyjnych.

Taki sam odsetek badanych (24 proc.) wskazało na sektor opieki zdrowotnej, np. możliwość rezerwacji wizyty przez internet, czy teleporady. Z kolei „tylko” 16 proc. uważa, że na wysokim poziomie stoi w Polsce dostęp do kultury online, np. wirtualnych wystaw, bibliotek cyfrowych czy wydarzeń online - zauważyli w publikacji autorzy badania.

Natomiast 1 proc. ankietowanych było zdania, że w Polsce nie ma żadnych dobrze rozwiniętych i łatwo dostępnych usług cyfrowych, a 9 proc. nie ma opinii na ten temat - podano.

Badani byli też pytani o to, jakie szkolenia, kursy i webinary są dla nich najbardziej interesujące. Najczęściej wskazywane były języki obce (36 proc.). Na drugim miejscu znalazły się umiejętności techniczne, np. związane z cyberbezpieczeństwem, programowaniem czy analizą danych (31,5 proc.). Po 26,5 proc. odpowiedzi zebrały tematy związane ze zdrowiem, zdrowym stylem życia i odżywianiem oraz informacjami branżowymi z obszaru zainteresowań danej osoby.

Co czwarty badany chciałby się bliżej zapoznać z tematyką sztucznej inteligencji (25 proc.). Co piąty dowiedziałby się więcej o rozwijaniu kompetencji miękkich, jak np. komunikacja czy zarządzanie oraz posłuchał porad na temat finansów i inwestowania (20 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą Cavi na grupie 1000 dorosłych osób w kwietniu tego roku.

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację do webinarów na całym świecie w 8 wersjach językowych.

PAP

