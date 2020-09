Bezdymne alternatywy dla tytoniu

Wprowadzony w maju zakaz sprzedaży papierosów mentolowych znacząco zmienił możliwości korzystania z nikotynowych używek. Na rynku pojawiły się jednak tytoniowe alternatywy o potencjalnie mniejszej szkodliwości dla zdrowia

Zakaz handlu papierosami mentolowymi to efekt wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej. Ich wycofanie już ma ogromny wpływ na handel detaliczny w Polsce, gdyż ta grupa produktów odpowiada za nawet 15 proc. obrotów małych i średnich sklepów. Natura nie znosi jednak próżni i część palaczy skorzysta z alternatyw, które przez niektórych badaczy uważane są za potencjalnie mniej szkodliwe od tradycyjnych wyrobów tytoniowych, a także wskazywane jako narzędzie wychodzenia z nałogu tytoniowego, wśród których są e-papierosy i podgrzewacze tytoniu. Od niedawna na polskim rynku dostępny jest także tytoń do żucia w saszetkach o nazwie EPOK. To produkt prosty w użyciu – wystarczy umieścić saszetkę w ustach i przeżuć, by uwolnić nikotynę. Oczywiście nadal mamy do czynienia z nałogiem, który warto rzucić, ale w wypadku używania saszetek nie mamy do czynienia z ponad 4 tysiącami związków chemicznych obecnych w dymie, z których aż 40 to substancje rakotwórcze.

Także eksperci uważają, że „nikotynowe alternatywy” mogą stanowić drogę wyjścia ze szkodliwego nałogu palenia. Warto tu przywołać wypowiedź profesora Andrzeja Sobczaka z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W jego przekonaniu: „nie ma drugiego produktu na rynku tak szkodliwego jak papierosy tytoniowe. Wszystko, co pomaga przejść z papierosów tytoniowych na alternatywne, mniej szkodliwe formy dostarczania nikotyny, powinno być promowane jako strategia redukcji szkód wywołanych tytoniem”.

Podobne głosy można było usłyszeć podczas ostatniego Światowego Forum Nikotynowego (Global Forum on Nicotine), które w tym roku odbyło się w formule on-line ze względu na pandemię. – Wyeliminowanie używania wszystkich produktów nikotynowych jest drogą donikąd – mówił Clive Bates, były dyrektor generalny w strukturach autonomicznego rządu Walii, a obecnie szef ośrodka doradczego The Counterfactual.

Bates w latach 1997-2003 był doradcą premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira i kierował ośrodkiem ds. zwalczania skutków palenia (Action on Smoking and Health). Podczas konferencji przyznał, że za szkodliwość palenia odpowiada przede wszystkim dym tytoniowy, pochodzący z papierosów, dlatego w walce z nałogiem należy stosować strategię redukcji szkód i postawić na produkty, które nie wydzielają dymu. Więcej można się o nich dowiedzieć np. dzięki kampanii Masz Wybór (https://www.maszwybor.pl/), którą prowadzi BAT.