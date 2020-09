PKP PLK otrzymało blisko 100 wniosków w ramach Kolei Plus

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) otrzymały 96 wniosków w ramach naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus”, poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Wnioski złożyły zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia. Wartość zgłoszonych projektów to ok. 25 mld zł, dotyczą one ok. 2 000 km linii kolejowych

„W Programie jesteśmy na etapie ‘przechodzenia do rzeczy’. Zostało złożonych blisko 100 wniosków o wartości ok. 25 mld zł” - powiedział Bittel podczas konferencji prasowej.

Mamy trzy miesiące na ocenę formalną i kwalifikację wniosków do następnego etapu. We wrześniu zakończymy wstępną analizę i rozpoczniemy rozmowy z wnioskodawcami w celu wyjaśnień; po wyjaśnieniach wystąpimy o formalne uzupełnianie wniosków. Więc październik to będzie dyskusja, a koniec listopada - decyzje - dodał prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Najwięcej wniosków pochodziło z województwa śląskiego (19), podkarpackiego (11) oraz małopolskiego i mazowieckiego (po 9).

71 wniosków dotyczy projektów liniowych, czyli modernizacji, rewitalizacji, odbudowy lub budowy nowych linii kolejowych. Pozostałe 25 to wnioski związane z projektami punktowymi tj. dotyczące mijanek, łącznic, peronów itp.

Budżet programu to 6,6 mld zł, w tym ok. 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa. Pozostałe 15% mają dołożyć jednostki samorządu terytorialnego.

Dzięki realizacji programu możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miejscowości, które nie mają obecnie dostępu do tego środka transportu.

Czytaj też: Premier: Kolej Plus to projekt cywilizacyjny, rozwojowy](https://wgospodarce.pl/informacje/84493-premier-kolej-plus-to-projekt-cywilizacyjny-rozwojowy)

PAP/KG