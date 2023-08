Prezes PKP PLK: polska kolej jest bezpieczna

Polska kolej jest bezpieczna, a przykłady nieuprawnionego użycia sygnału radio-stop nie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo ruchu - zapewnił prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel. Incydenty te nie generują zagrożeń dla ludzi - dodał

W stanowisku opublikowanym w środę prezes PKP PLK podkreślił, że działania te powodują niewielkie utrudnienia w ruchu.

W ostatnich dniach w kilkunastu miejscach na liniach kolejowych z powodu nieuprawnionego nadania sygnału radio- stop stanęły pociągi i wstrzymano ruch kolejowy. Tylko we wtorek do godz. 13 odnotowano nieuzasadnione użycie sygnałów radio-stop w czterech województwach: łódzkim, mazowieckim, opolskim i pomorskim - zatrzymanych zostało łącznie 25 pociągów - przekazał wówczas PAP rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

Prezes PKP PLK poinformował w środowym oświadczeniu, że spółka przyspiesza proces wymiany urządzeń analogowych na cyfrowe, aby móc wyeliminować przypadki nieuprawnionego użycia sygnału radio-stop. Zapewnił też, że istniejąca techniczna możliwość nadania sygnału radio-stop przez osobę nieuprawnioną w obecnym analogowym systemie nie ma związku z wdrażaniem na sieci kolejowej nowego systemu GSM-R.

W stanowisku w sprawie bezpieczeństwa na kolei Merchel wyjaśnił, że istniejący system jest potrzebny ze względów bezpieczeństwa i „dzięki niemu udało się zapobiec wielu niebezpiecznym zdarzeniom na sieci kolejowej”.

Obecnie funkcjonuje on w systemie obejmującym analogowe urządzenia. Ze względów technologicznych istnieje obecnie możliwość uruchomienia tego systemu z zewnątrz. Przypadki nieuzasadnionego użycia systemu radio-stop zdarzają się stosunkowo często i obecna sytuacja nie jest precedensem - podał.

Podkreślił w stanowisku, że takie zdarzenia nigdy nie wpływają na bezpieczeństwo polskiej kolei, a najczęściej nie generują także utrudnień w ruchu.

Opóźnienia pociągów pasażerskich wywołane nieuzasadnionym użyciem systemu radio-stop wahają się od kilkudziesięciu sekund do kilkunastu minut. Zarządca infrastruktury każde nieuzasadnione użycie sygnału-radio stop zgłasza odpowiednim służbom - przekazał.

W jego ocenie obecnie wyjaśnienia wymaga skala i seria incydentów.

Prezes PKP PLK wyjaśnił, że aby zredukować możliwość nadania sygnału radio-stop przez osobę nieuprawnioną konieczna jest wymiana urządzeń.

Pierwotnie taką wymianę jako zarządca infrastruktury planowaliśmy w naszym systemie przeprowadzić w sposób ewolucyjny, równolegle do instalowania na sieci kolejowej systemu GSM-R. Wówczas również wymieniliby go przewoźnicy. Zaznaczam przy tym, że są to niezależne systemy i odrębne zagadnienia: wprowadzenie systemu GSM-R nie musi odbywać się jednocześnie z wymianą radioodbiorników z analogowych na cyfrowe - zaznaczył Merchel.

Uznawaliśmy jednak do tej pory, że te prace powinny przebiegać równolegle - tym bardziej, że jest to proces kosztowny, przede wszystkim dla przewoźników. Łączny koszt takiej inwestycji wynosi ok. 200 mln zł. W obecnej sytuacji wzmożonej liczby przypadków nieuzasadnionego użycia systemu radio stop podjęliśmy decyzję, że znacząco przyspieszymy trwający proces wymiany analogowych urządzeń nadawczo-odbiorczych na cyfrowe - poinformował prezes spółki kolejowej.