PKP oferuje car-sharing przed dworcami w Gdańsku

Z usługi car-sharingu, oferowanej przez PKP, można już korzystać przy dworcach Gdańsk Główny i Gdańsk Oliwa. Pierwszym miastem w Trójmieście, które uruchomiło to przedsięwzięcie w połowie sierpnia, była Gdynia

O dwóch nowych lokalizacjach wypożyczenia samochodów elektrycznych w Gdańsku poinformował w piątek rzecznik prasowy Polskich Kolei Państwowych S.A. Michał Stilger. Pilotaż nowej usługi w ramach marki PKP Mobility rozpoczął się 17 sierpnia przy dworcu Gdynia-Główna. Oferta car-sharingu skierowana jest dla pasażerów podróżujących w celach biznesowych, turystów i osób, które zasadniczą część podróży wolą odbyć pociągiem. Do dyspozycji podróżnych są samochody elektryczne marki Nissan Leaf.

Aby zarezerwować samochód i odebrać go przed dworcem, należy kupić bilet na pociąg za pośrednictwem serwisu BILKOM i potwierdzić chęć wypożyczenia pojazdu z minimum dwugodzinnym wyprzedzeniem. Po sfinalizowaniu transakcji pasażer otrzyma link kierujący do aplikacji easyshare, gdzie po rejestracji może zarezerwować auto w interesującym go wariancie. Ponieważ przejazd pociągu jest monitorowany w systemie, pasażer ma gwarancję odbioru pojazdu po przyjeździe do wskazanej stacji także w przypadku opóźnień.

Wypożyczenia i zwrotu auta można dokonać w tej samej lokalizacji – na specjalnie oznaczonych miejscach postojowych przy dworcu. Oprócz wygodnego odbioru auta kierowcy mają m.in. możliwość darmowego parkowania w płatnych strefach i korzystania z buspasów.

„Car-sharing to nowość na polskiej kolei, dlatego niezwykle ważne będą opinie użytkowników systemu, którzy po skorzystaniu z usługi będą chcieli podzielić się swoimi wrażeniami, biorąc udział w badaniu satysfakcji prowadzonej poprzez aplikację mobilną” - dodał rzecznik prasowy PKP.