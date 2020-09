Gra Cyberpunk 2077 wśród najdroższych w historii

CD Projekt ocenia, że optymalizacja gry „Cyberpunk 2077” idzie dobrze i jednocześnie rozpoczęto finalną certyfikację, poinformował w piątek prezes CD Project Adam Kiciński

Premiera gry studia „Cyberpunk 2077” jest ustalona na dzień 19 listopada, po dwóch przełożeniach terminu.

Spółka kontynuowała intensywne prace nad ‘Cyberpunkiem 2077’, którego premiera zaplanowana jest na 19 listopada br. Wydatki na produkcję gier i nowych technologii wyniosły w omawianym okresie 114 mln zł, co przełożyło się na wzrost skumulowanego salda nakładów na prace rozwojowe do poziomu 483 mln zł - podsumowała spółka.

Oznacza to, że w przeliczeniu na dolary gra kosztowała producentów do tej pory około 100 mln dolarów. Cyberpunk 2077 znalazł się w towarzystwie siedmiu najdroższych gier wideo w historii. Więcej kosztowały takie tytuły jak: Max Payne 3, Grand Theft Auto V, Star Wars: The Old Republic czy Star Citizen. W przypadku tej ostatniej gry budżet wynosił ponad 215 mln dolarów.

Spider’s Web, ISBnews/KG