Wkrótce PPK wdrożyć będzie musiało 80 tysięcy firm

Epidemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że wiele średnich i mniejszych firm przesunęło wdrożenie i wybór partnerów do zarządzania PPK na okres powakacyjny. Termin mija 27 października

Z początkiem 2019 r. w Polsce uruchomiony został system długoletniego oszczędzania o nazwie Pracownicze Plany Kapitałowe i jest on częścią III filaru polskiego systemu emerytalnego. Za program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) odpowiedzialny jest Polski Fundusz Rozwoju, jego spółka zależna PFR Portal PPK, a działalność wdrożeniowa programu podlega ocenie Komisji Nadzoru Finansowego. Dla pracowników uczestnictwo w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolne, natomiast firmy i przedsiębiorstwa partycypujące w programie muszą wybrać instytucję finansową, która tworzy prywatne rachunki PPK dla osób u nich zatrudnionych. Rachunki są zasilane zgodnie z deklaracją pracownika wpłatami jego, pracodawcy oraz wpłatami państwa, których wysokość jest naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia i lokowana w specjalnych funduszach inwestycyjnych.

Wrzesień sprzyja wdrażaniu przez firmy Planów Kapitałowych, ponieważ zbliża się termin, kiedy firmy średniej wielkości, czyli zatrudniające od 20 do 249 pracowników, są zobligowane prawnie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Termin mija 27 października i jest obowiązkowy – według szacunków PFR – dla prawie 80 tysięcy podmiotów gospodarczych. Także epidemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że wiele średnich i mniejszych firm przesunęło wybór partnerów do zarządzania na okres powakacyjny, czyli na wrzesień i październik. Na liście firm, jakie można wybrać jako partnerów do zarządzania PPK znajdują się m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne instytucje oferujące fundusze inwestycyjne. Wśród wiodących instytucji z ofertą zarządzania PPK znalazły się PKO, PZU, Nationale-Nederlanden oraz Aviva. Poza zarządzaniem PPK ważnym elementem współpracy pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową jest zapewnienie „powdrożeniowego” wsparcia w funkcjonowaniu i obsłudze systemu Planów Kapitałowych.

W dniu dzisiejszym konferencję dotyczącą porównania wdrożenia PPK w Polsce i podobnego programu oszczędzania trwającego od kilku lat w Wielkiej Brytanii zorganizowała Aviva. Jej eksperci dzielili się swoim doświadczeniem ze współpracy przy uruchamianiu programu i wsparciu zapewnianym klientom.

Doświadczenia z Wielkiej Brytanii

Znamienny jest fakt, że na Wyspach aż około 80 proc. pracowników firm przystąpiło do programu oszczędności emerytalnych, odpowiednika polskiego PPK. W Polsce eksperci szacują, że uczestnictwo pracowników w PPK jest na poziomie 30 proc. personelu firm. Eksperci Avivy wskazali, że Brytyjczycy często sami z siebie wykazywali się chęcią, aby coś uczynić dla własnej emerytury, natomiast część bardziej biernych pracowników zapisywała się do programu na zasadzie „siły rozpędu”, akceptując rozwiązania wybierane przez kolegów. Być może wysoki poziom uczestnictwa Brytyjczyków w programie wiąże się z dużą stabilnością brytyjskiego systemu finansowego oraz zaufania Brytyjczyków do organizacji i działania instytucji państwowych swojego kraju.

Eksperci zwrócili uwagę, że proces wdrażania PPK inaczej przebiega w dużych, a inaczej w średnich i małych firmach. Podczas gdy duże firmy bardzo często wymagały, aby program oszczędnościowy był skrojony na miarę i przystosowany do ich indywidualnych potrzeb i specyfiki, wdrażanie w mniejszych firmach miało zazwyczaj charakter ustandaryzowany. Organizowano szkolenia dla grup, a nie pojedynczych firm, przygotowane zostały podręczniki wideo dla pracodawców, klienci często korzystali z samoobsługi wdrożeniowej w oparciu o zapewniane materiały.

Z kolei dla pracodawców ważne jest, aby możliwość uczestnictwa w szkoleniach i spotkaniach z instytucją zarządzającą mieli ich pracownicy, zwłaszcza z działów i płac oraz biur rachunkowych, które odgrywają ważną rolę we wdrażaniu PPK.

Malcom Goodwin, odpowiedzialny w Avivie za plany emerytalne dla przedsiębiorstw, powiedział, że w latach 2016-2017 Aviva co tydzień uruchamiała plany dla 250 średnich i małych firm. Według niego „było to możliwe dzięki maksymalnemu uproszczeniu, standaryzacji i cyfryzacji procesu wdrożenia, oraz na uniwersalnych materiałach szkoleniowych i webinarach. Kluczem do sukcesu jest zainteresowanie i zaangażowanie pracowników. Ważna jest jakość obsługi również po założeniu planu, a także współpraca z dostawcami systemów kadrowo-płacowych, co ułatwia życie firmom. Dość szybko okazało się, że firmy zmieniają instytucje finansowe, które nie spełniają ich oczekiwań – co roku na zmianę decyduje się ok. 5 proc. firm”.

Zdaniem ekspertów w Wielkiej Brytanii epidemia SARS-CoV-2 nie wpłynęła na wysokość wpłat uczestników programu, choć nie wiedzą oni, jak ta sytuacja będzie wyglądać na koniec roku.

