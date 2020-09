VII Kongres Polska Chemia prosto z profesjonalnego studia TV

Największe wydarzenie w branży chemicznej, VII Kongres Polska Chemia, odbędzie się już 16 września. Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) kierując się troską o bezpieczeństwo uczestników i ekspertów w czasie pandemii COVID-19, postanowiła zorganizować Kongres w wyjątkowej formule telewizyjnej. Całość będzie nadawana z nowoczesnego studia tv i zastosowane zostaną najnowsze technologie 3D oraz Augmented Reality (rozszerzona rzeczywistość). W tym roku każdy może wziąć udział w wydarzeniu. Kongres będzie można oglądać za darmo na stronie www.kongrespolskachemia.pl

Czas pandemii zmusił zarówno przemysł chemiczny, jak i branżę eventową do zmiany formuły dotychczasowych działań. Wiele inicjatyw zostało przełożonych na przyszły rok lub anulowanych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego postanowiła jednak wykorzystać niesprzyjające warunki na wdrożenie innowacji. Dzięki zastosowaniu nowych technologii telewizyjnych i streamingowych VII Kongres Polska Chemia odbędzie się 16 września, gwarantując uczestnikom najwyższą jakość merytoryczną, bezpieczeństwo i niecodzienną formułę. PIPC postanowiła także zaoferować wszystkim zainteresowanym darmowy dostęp do tego największego w polskiej branży chemicznej wydarzenia. Wystarczy jedynie wcześniej się zarejestrować na stronie www.kongrespolskachemia.pl.

Interesujący program tv, a nie zwykłe webinarium

Polska Chemia to jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu i takie są też działania PIPC. Przyzwyczailiśmy naszych partnerów i gości do wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych w trakcie naszych licznych inicjatyw. Z uwagi na pandemię nie mogliśmy pozwolić sobie na obniżenie standardu naszego flagowego wydarzenia, jakim jest Kongres Polska Chemia. Przyzwyczailiśmy naszych partnerów nie tylko do wysokiego poziomu merytorycznego, ale także do atrakcyjnej formuły. Postawiliśmy na program telewizyjny online z wykorzystaniem najnowszych technologii. Pragnę podkreślić, że VII Kongres Polska Chemia to nie jest kolejne webinarium, tylko jakość jaką znamy z najlepszych stacji newsowych – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.

Tegoroczny Kongres Polska Chemia to ogromne multimedialne przedsięwzięcie. Program będzie realizowany w warszawskim studiu Virtual Event Space (VES), które umożliwia przygotowanie skomplikowanych technologicznie przedsięwzięć. Wydarzenie będzie nawiązywało do informacyjnych formatów telewizyjnych, wykorzystujących różne narzędzia umożliwiające interakcję z uczestnikami w czasie rzeczywistym. Zastosowanie elementów 3D oraz Augmented Reality (rozszerzona rzeczywistość) umożliwią wprowadzenie zaskakujących, innowacyjnych rozwiązań, które stanowić będą wartość dodaną do przekazu merytorycznego.

Eksperci z branży chemicznej, przedstawiciele świata nauki i administracji państwowej pojawią się w profesjonalnym studio zarówno na żywo, jak i w formie połączeń online. Rozmowy, debaty, wywiady, interaktywne sondy wśród uczestników będą miały zróżnicowaną formułę i charakterystyczną oprawę graficzną, co zapewni wizualną ciągłość oraz ciekawą formułę podczas kilkugodzinnej realizacji – dodaje Prezes PIPC.

Nie tylko innowacyjna formuła

Atrakcyjna formuła oczywiście to nie wszystko. Oprócz obejrzenia interesującego programu telewizyjnego, każdy będzie mógł także odwiedzić wirtualne stoiska partnerskie, pobrać aktualne informacje, a dodatkowo wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na język angielski, co daje nieograniczone możliwości dotarcia do obecnych i przyszłych uczestników z całego świata. Warto dodać, że dla wszystkich dostępne będzie aktualne, elektroniczne wydanie Magazynu Polska Chemia i multimedialne informatory kongresowe.

Tematyka VII Kongresu Polska Chemia skupiać się będzie wokół trzech obszarów tematycznych: gospodarka, środowisko, człowiek. W trakcie debat i paneli będą poruszane zagadnienia, które są obecnie najważniejsze dla sektora chemicznego i całego przemysłu, uwzględniając oczywiście wpływ pandemii COVID-19. Przemysł chemiczny czeka wiele wyzwań, m.in. skutki kilkumiesięcznego zamrożenia gospodarki, intensyfikacja aktywności regulacyjnej UE i nowe trendy, które zaczynają odgrywać kluczową rolę w rozwoju Polskiej Chemii. Zagadnienia środowiskowe, takie jak np. Europejski Zielony Ład, będą szczególnie istotne w ciągu najbliższych lat, co z pewnością przełoży się na całą gospodarkę. Poruszonych zostanie także wiele innych kwestii, takich jak: inwestycje, innowacje, rozwój kadr, transport i dystrybucja oraz technologie 4.0.

Więcej informacji na stronie: www.kongrespolskachemia.pl

Kontakt dla mediów: Adres email: media@pipc.org.pl, nr tel.: 22 828 75 06