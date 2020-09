„Sieci”: Tak brał Sławomir Nowak

W tygodniku „Sieci” Wojciech Biedroń ujawnia nowe fakty na temat działań pupila Donalda Tuska na Ukrainie i opisuje jak wyglądały mechanizmy korupcyjne wokół ukraińskiej agencji drogowej Ukrawtodor. Sławomir Nowak jest podejrzany o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy.

Wojciech Biedroń prześwietla dotychczasową karierę Sławomira Nowaka oraz przybliża czytelnikom jak wyglądały działania służb w jego sprawie.

Eleganckie mieszkania w Żaganiu i Trójmieście, do których weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, miały swoje tajemnice. To w nich Sławomir Nowak miał ukrywać pieniądze […]. Dwa mieszkania, w których znaleziono spore kwoty pieniędzy, nie należały do Sławomira Nowaka. Tak brzmi oficjalny komunikat służb specjalnych. Nam udało się dowiedzieć, że są one własnością osób z najbliższego otoczenia byłego polityka Platformy Obywatelskiej - czytamy.

Dziennikarz „Sieci” podkreśla ważną rolę współpracownika polityka związanego z Platformą Obywatelską. Ostatnie ustalenia służb i kwestia skrytek budzą wiele pytań na temat źródła informacji, które pomogło CBA w najnowszych działaniach. Czy źródłem był Jacek P.? To znany niegdyś szkoleniowiec, specjalista od rozliczeń finansowych grantów i środków unijnych […]. To właśnie były minister ściągnął go na Ukrainę w charakterze swoistego doradcy […]. Jacek P. świetnie się zna na wszystkich słabych punktach kontroli wydatkowania inwestycji strukturalnych. Wiedział, jak wesprzeć swojego kompana w korupcyjnym procederze – mówi nam nasze źródło znające kulisy antykorupcyjnej operacji ukraińskich służb specjalnych.

Konrad Kołodziejski pochylił się na łamach „Sieci” nad problemem, w którym biznes zderza się z empatią. Zaostrzenie przepisów Ustawy o ochronie zwierząt, zdaniem autora może przynieść pewne korzyści PiS. Walka o prawa zwierząt jest pierwszym od dawna pomysłem PiS, który trafia we wrażliwość wielu młodych ludzi i zaburza czarny, propagandowy obraz formacji rządzącej. Nie lekceważyłbym tego potencjału. Jednak warunkiem jego utrzymania jest wiarygodność […]. Wycofanie się z podjętej inicjatywy może doprowadzić do strat trudnych do odrobienia. Przeciwnicy PiS – zarówno z prawej, jak i z lewej strony – nie odpuściliby sobie takiej okazji do linczu. Jednocześnie redaktor zauważa, że: W tej kwestii wszystko jest bardziej skomplikowane, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Naturalna ludzka sympatia dla zwierząt zderza się bowiem z brutalnymi regułami rynku i sporymi pieniędzmi.

Pandemia koronawirusa dotknęła nas wszystkich – polecamy wywiad, który Dorota Łosiewicz przeprowadziła z internistą, pediatrą i dietetykiem, dr. Michałem Mularczykiem. Lekarz przytacza kilka prostych sposobów na to, żeby wzmocnić swój organizm. Sprawne działanie układu odpornościowego możliwe jest w przypadku prawidłowego funkcjonowania układu krążenia. Aby serce i naczynia działały prawidłowo, konieczne jest odpowiednie nawodnienie organizmu.(…) Odpowiednie nawodnienie to również prawidłowa sprężystość i stan naczyń krwionośnych – tętnic i żył oraz naczyń limfatycznych, a także skóry i błon śluzowych. Te ostatnie pełnią istotną funkcję w pierwszej linii obrony przeciw patogenom – stwierdza kardiolog. Ważna jest również aktywność fizyczna. Ponadto medyk analizuje ostatnie statystyki związane z przebiegiem choroby. Widoczne jest zmniejszenie liczby ciężkich przypadków koronawirusa – z około 20 proc. do mniej niż 1 proc. – i śmiertelności – z początkowych 5 proc. do obecnie średnio 3 proc. Może to wynikać ze zmian w samym wirusie, w naszym zachowaniu (higiena, kwarantanny, dieta, wypoczynek) czy też w naszych organizmach (nauczyliśmy się walczyć z tym wirusem) - czytamy.

Aleksandra Rybińska w artykule zatytułowanym „Niczym wycięcie wyrostka”, opisuje jak bardzo liberalne są zachodnie przepisy dotyczące aborcji. Podkreśla, że dziecko w łonie matki jest odczłowieczane a niektóre sądy wzbraniają się przed karaniem w tej kwestii. Projekt ustawy przewiduje też całkowitą depenalizacje aborcji (w 2018 r. zniknęła ona wprawdzie z Kodeksu karnego, ale za łamanie przepisów nadal są kary), nawet jeśli lekarz przeprowadzi taki zabieg po 18. tygodniu ciąży, nie będzie mu groziła żadna sankcja. Ciężarna kobieta nie będzie mogła także zasięgnąć informacji o pomocy finansowej i psychologicznej dla matek ani o możliwościach oddania dziecka do adopcji. Obowiązek informowania kobiet o takich opcjach ma bowiem zniknąć - czytamy. Nowelizacja rozszerza także pojęcie aborcji eugenicznej oraz dyskryminuje lekarzy odwołujących się do klauzuli sumienia. Według belgijskich socjalistów aborcja to „zabieg medyczny”, do którego kobiety powinny mieć taki sam dostęp „jak do każdej innej usługi lekarskiej”. Mimo tego, że ustawa ma swoich politycznych przeciwników a także spore grono lekarzy, to jednak popiera ją większość ugrupowań w belgijskim parlamencie.

Przemysław Barszcz pisze o fascynującym świecie natury, w którym coraz śmielej radzą sobie gatunki inwazyjne. Wśród polskich łąk i ogrodów zaczęły królować duże i oślizgłe ślimaki. Te bezkręgowce bardzo szybko się rozmnażają i są agresywne wobec naszych krajowych zwierząt. Nie znamy dokładnego kierunku, w jakim będą się rozwijać ich populacje, nie znamy też wpływu, jaki wywrą (już wywierają) na rodzimą przyrodę, mają jednak potencjał, by był to wpływ istotny. Dlatego, tak jak wszystkie obce gatunki inwazyjne, powinny być zwalczane. Pamiętajmy, że tego typu organizmy działają, bez skrupułów wykorzystując swoją przewagę, którą zapewniliśmy im, przesiedlając je do nowego środowiska - czytamy. Podobnym zagrożeniem są azjatyckie biedronki i norki amerykańskie. Norka amerykańska, poza wyparciem norki europejskiej, wyżera jaja, niszczy gniazda, dziesiątkuje płazy, gady i ryby nieumiejące radzić sobie z nowym drapieżnikiem (…).

W tygodniku przeczytać można również komentarze bieżących wydarzeń pióra Stanisława Janeckiego, Jana Rokity, Grzegorza Górnego, Krzysztofa Feusette, Bronisława Wildsteina czy Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej.

