Kuracjusze mogą wrócić do uzdrowisk do końca roku

Kuracjusze, którzy przerwali ze względu na epidemię leczenie uzdrowiskowe, mogą do niego powrócić jeszcze do końca 2020 roku - wynika z jednej ze zmian rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią.

CZYTAJ TEŻ: Wicepremier Jadwiga Emilewicz odchodzi z rządu

W znowelizowanym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oprócz wprowadzenia specjalnych stref w związku z epidemią, wydłużono też termin, w którym należy podjąć kontynuację leczenia uzdrowiskowego. Wcześniej kuracjusze, którym epidemia przerwała leczenie mogli powrócić do niego do 30 września, a obecnie ten okres przedłużono do 31 grudnia.

Taka zmiana - jak czytamy w uzasadnieniu - umożliwi kontynuację leczenia uzdrowiskowego pacjentom uzdrowisk przekształconych w izolatoria.

CZYTAJ TEŻ: Brazylia: Volkswagen wypłaci odszkodowania

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje pacjentom na podstawie skierowania wystawionego pacjentom po 15 czerwca, czyli dniu, gdy wznowiono po trzymiesięcznej przerwie wyjazdy do sanatoriów. Na takie leczenie mogą udać się też osoby, które miały rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca, czyli wtedy, gdy wstrzymano pracę sanatoriów oraz te, które musiały przerwać w połowie marca swój pobyt z powodu pandemii, ale nie trwał on dłużej niż 15 dni.

PAP/RO