Fala zaburzeń psychicznych jeszcze długo po wynalezieniu szczepionki

Jeszcze długo po wynalezieniu szczepionki i podliczeniu liczby zgonów z powodu koronawirusa, będzie można odczuć skutki epidemii w obszarze zdrowia psychicznego - ostrzegają naukowcy.

Eksperci z University of Houston opublikowali dwie prace na temat wpływu epidemii na problemy psychiczne ludzi, w tym na skłonność do uzależnień.

Jako przykład badacz podaje osoby skłonne do katastrofizacji epidemii. Takie podejście podnosi poziom stresu, nasila objawy i podnosi ryzyko nadużywania różnych substancji.

Zdaniem naukowca do kłopotów psychicznych mają w dużej mierze prowadzić strach i martwienie się epidemią. „To uruchamia przyszłą falę zaburzeń psychicznych, uzależnień i pogorszenia zdrowia psychicznego w społeczeństwie. To nie zniknie, nawet jeśli powstanie szczepionka (przeciw COVID-19 - PAP), ponieważ szkoda już została wyrządzona. To dlatego będziemy obserwować ludzi z częstszymi problemami zdrowotnymi utrzymującymi się przez pokolenia” - podkreśla prof. Zvolensky.