USA i Włochy razem przeciw drapieżnej aktywności Chin?

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wyraził nadzieję, że razem z Włochami Stany Zjednoczone stawią czoła „drapieżnej aktywności” Chin. W piątkowym wywiadzie dla rzymskiego dziennika „La Repubblica” zaapelował do władz Włoch o czujność wobec chińskich inwestycji.

Po zakończeniu wizyty w Rzymie i Watykanie Pompeo powiedział: „Z Włochami podzielamy te same wartości, rozumiemy zagrożenia, jakie wynikają z relacji autorytarnych reżimów zaangażowanych w drapieżną działalność”.

Sekretarz stanu dodał, że otrzymał zapewnienia od rządu w Rzymie o jego inicjatywach „w obliczu kroków, poczynionych przez chińską partię komunistyczną we Włoszech”. Tak odniósł się do swych rozmów z premierem Giuseppe Conte i szefem MSZ Luigim Di Maio, których przestrzegał, że Chiny obecne są w Italii, by osiągać swoje „cele strategiczne” i zwracał uwagę na ryzyko, jakie według strony amerykańskiej niesie technologia 5G.