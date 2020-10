Ta zmiana zainteresuje klientów LINK4

Masz OC w LINK4 i przytrafi Ci się stłuczka, w której to Ty będziesz poszkodowany? Od 1 października czekają Cię zmiany w zgłaszaniu szkody. Nie musisz już – jak dotychczas - szukać ubezpieczyciela sprawcy szkody. Dzwonisz do swojego ubezpieczyciela i to LINK4 zajmuje się resztą. Zmiana wynika stąd, że LINK4 właśnie przystąpiło do ogólnopolskiego systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody

W BLS jest aż 9 wiodących na rynku ubezpieczycieli, w tym PZU. System obejmuje tylko te firmy i ich klientów. Dzięki współpracy 9 podmiotów ubezpieczeniowych, po stłuczce poszkodowany klient LINK4 musi zadać sprawcy kolizji tylko jedno pytanie: „Gdzie ma OC?” i sprawdzić czy jego ubezpieczyciel znajduje się w systemie BLS. Jeśli tak, klient LINK4 zgłasza tę szkodę, a potem wszelkie związane z nią dokumenty, do swojego ubezpieczyciela. LINK4 nie tylko przejmuje kontakt z firmą ubezpieczeniową sprawcy, ale wypłaci też odszkodowanie. Później we własnym zakresie i bez angażowania czasu klienta, załatwi z innym towarzystwem wszelkie formalności.

Dla Klientów to wielkie udogodnienie. Od października 2020 nie muszą już ustalać, kto jest ubezpieczycielem sprawcy, nie muszą też szukać z nim kontaktu. Wszelkie sprawy związane ze szkodą załatwiają bezpośrednio w LINK4, czyli swoim ubezpieczycielem. To znaczące uproszczenie całej procedury - wyjaśnia Barbara Bochyńska, Rzecznik Klienta LINK4 i kierownik Zespołu Relacji z Klientem. My najlepiej znamy naszych Klientów, a Klienci znają nas. A kontakt z kimś znajomym jest zawsze szybszy i łatwiejszy, niż z kimś obcym. To zapewnia poczucie, ważnego w nerwowych, związanych ze szkodą, sytuacjach komfortu psychicznego – dodaje Bochyńska i podkreśla, że przystąpienie LINK4 do BLS to także dla firmy okazja, by pokazać klientom posiadającym OC, którzy dotychczas nie mieli okazji likwidować szkody w LINK4, jak można to zrobić sprawnie i bezproblemowo.

Komunikacyjne OC, a także wszystkie inne produkty LINK4 – w tym pakiet OC/AC, polisę mieszkaniową i podróżną - można kupić przez stronę www.link4.pl, gdzie dostępne są także ogólne warunki ubezpieczenia, oraz pod numerem 22 444 44 44. Do dyspozycji są także współpracujący z LINK4 agenci. Część kosztów polis LINK4 można wymienić na punkty Orlen VITAY. Każda wydana złotówka to 5 punktów, które można wymienić na nagrody. Szczegóły i regulamin na www.orlen-ubezpieczenia.pl.