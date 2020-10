Piwny znak dla koneserów

Znak „Piwo Kraftowe” ma podkreślać pochodzenie piwa z browaru rzemieślniczego warzącego na niewielką skalę, w oparciu o tradycyjne surowce piwowarskie.

Na etykietach coraz większej liczby polskich piw rzemieślniczych pojawia się znak „Piwo Kraftowe”. To inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych (PSBR) – zrzeszenia najmniejszych, niezależnych producentów piwa. Rynek piwa kraftowego rośnie - rolą znaku jest ułatwienie wyboru konsumentom i wskazanie im, że mają do czynienia z produktami pochodzącymi z małych browarów stawiających jakość przed produkcją na dużą skalę.

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych wprowadza na rynek znak „Piwa Kraftowe”. Prawo do umieszczania go na etykietach produkowanych piw mają wszystkie browary zrzeszone w organizacji. Znak ma podkreślać pochodzenie piwa z browaru rzemieślniczego warzącego na niewielką skalę, w oparciu o tradycyjne surowce piwowarskie. Zastosowanie znaku jako wyróżnika wzmocni segment piw rzemieślniczych i ułatwi konsumentom decyzje zakupowe, dostarczając sprawdzonej informacji o pochodzeniu produktu i dając gwarancję, że piwo pochodzi z niezależnego browaru.

Piwa kraftowe pojawiły się na polskim rynku niecałe dziesięć lat temu i na rynku postrzegane są nadal jako niszowa nowość. Teraz dajemy miłośnikom dobrego piwa prosty znak, dzięki któremu zawsze znajdą w sklepie produkt z gwarancją pochodzenia z małego, niezależnego browaru rzemieślniczego z Polski - mówi Marek Kamiński, prezes PSBR.

Marek Kamiński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych

Piwa rzemieślnicze (lub inaczej: kraftowe) pochodzą z niezależnych właścicielsko, małych browarów, znanych z ludzi tworzących piwa w oparciu o najwyższej jakości surowce i z poszanowaniem tradycyjnych metod warzenia.

W produkcji piw kraftowych najważniejszą rolę odgrywają ludzie, ich historie, wartości, którymi się kierują i wyjątkowe podejście do piwa. To ich zaangażowanie, poszukiwanie nowych smaków i kompozycji, dbałość każdy szczegół i dążenie do najwyższej jakości, dają piwu to “coś”, co sprawia, że nie da się go porównać z produktami powstającymi na masową skalę – dodaje Marek Kamiński.