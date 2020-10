Ta polska gra trafi na dwie generacje konsol!

Polska gra „Outriders” będzie miała swą premierę w przyszłym roku. Twórcy podzielili się informacją, iż będzie w nią można zagrać na dwóch generacjach konsol!

2 lutego 2021 roku zagramy w nową grę polskiego studia People Can Fly, i wydaną przez branżowego giganta - Square Enix. Jak czytamy w komunikacie:

Gra OUTRIDERS będzie obsługiwać rozgrywkę międzyplatformową, a to oznacza, że gracze na PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox Series X|S, PC oraz Stadia będą mogli zagrać ze sobą, niezależnie od używanej platformy. Gracze, którzy zakupią grę OUTRIDERS na obecną generację konsol, otrzymają ulepszenie z PlayStation®4 na PlayStation®5 za darmo.* Gracze mogą również ulepszyć wersję z Xbox One na Xbox Series X|S za darmo w ramach usługi Smart Delivery.