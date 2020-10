Przez covid-19 załamała się produkcja samochodów w UE

Produkcja samochodów w krajach Unii Europejskiej w okresie styczeń – wrzesień bieżącego roku spadła z powodu pandemii koronawirusa, w odniesieniu do samochodów osobowych jak i lekkich ciężarowych, o ponad 4 mln aut, tj. o 22,3 proc., podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA)

Produkcja samochodów dla wszystkich 27 krajów UE w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. była mniejsza o 4 024 036 samochody, co oznacza spadek o 22,3 proc., wynika z wyliczeń Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) – w odniesieniu do aut osobowych i lekkich samochodów ciężarowych. Tak wielki ubytek w skali działalności wytwórczej w branży motoryzacyjnej jest skutkiem zawieszenia produkcji w fabrykach samochodów w miesiącach od marca do maja br. oraz faktu, że wydajność produkcyjna nie powróciła nadal do pełnych rozmiarów sprzed pandemii koronawirusa.

W Polsce, według szacunków stowarzyszenia ACEA, produkcja aut była niższa o ponad 159 tysięcy aut. Produkcję zawieszały we wspomnianym okresie wszystkie największe firmy motoryzacyjne – m.in. PSA, Fiat i Mercedes.

Liczba rejestracji nowych samochodów w III kw. 2020 r. w Unii Europejskiej spadła o 2,78 mln nowych aut – tj. o 7,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, czytamy na stronie bankier.pl.

Przedstawiciele przemysłu podkreślają, że jest niesłychanie istotne, aby nie doszło do zawieszeń produkcji w trakcie obecnej, drugiej fali pandemii.

Z danych ACEA wynika, że czwarta część spadku, produkcja niższa o ponad milion aut, dotyczyła największego w Europie rynku samochodowego – Niemiec. Drugim krajem pod względem spadków jest Hiszpania, w której produkcja zmalała o niemal 755 tysięcy aut. Prawie o tyle samo jednak, bo o 738 184 sztuk zmalała produkcja w czwórce krajów grupy wyszehradzkiej., z największymi spadkami w Czechach i na Słowacji – odpowiednio o 284 tys. i 193,5 tys. sztuk. We Francji produkcja samochodów zmalała w omawianym okresie o ponad 416 tysięcy aut. Pełne dane dotyczące spadków przedstawiamy w tabeli poniżej.

Kraj Spadek prod. (w liczbie aut)

Austria 37,322

Belgia 48,494

Czechy 284,065

Finlandia 30,932

Francja 416,149

Niemcy 1,077,943

Węgry 101,499

Włochy 284,785

Holandia 34,379

Polska 159,185

Portugalia 72,209

Rumunia 105,468

Słowacja 193,435

Słowenia 32,941

Hiszpania 754,978

Szwecja 65,792

Wielka Brytania 324,460

RAZEM (UE + UK) 4,024,036

www.acea.be/mt