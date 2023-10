Polska wyłamuje się z tej unijnej statystyki

W 2020 r. w UE było 9,1 mln gospodarstw rolnych, z których zdecydowaną większość, ok. 93 proc., można sklasyfikować jako gospodarstwa rodzinne, czyli takie, które są zarządzane przez rodzinę i w których co najmniej 50 proc. siły roboczej stanowią członkowie rodziny - podał we wtorek Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat).

Z danych Eurostatu wynika, że prawie 6 na 10 gospodarstw rolnych w UE (około 57 proc.) było prowadzonych wyłącznie przez właściciela i członków jego rodziny. W kolejnych 36 proc. gospodarstw członkowie rodziny stanowili co najmniej 50 proc. całkowitej siły roboczej.

Gospodarstwa rodzinne w 2020 r. użytkowały około 61 proc. z 157,4 mln ha gruntów rolnych, zatrudniały 78 proc. wszystkich osób pracujących w rolnictwie i były właścicielami 55 proc. hodowanych w UE zwierząt. Odpowiadały one też za około 56 proc. całej produkcji rolnej.

Jak wynika z danych Eurostatu, chociaż gospodarstwa nierodzinne stanowiły w 2020 r. tylko około 7 proc. wszystkich gospodarstw w UE, to miały one znacznie wyższy udział w powierzchni gruntów wykorzystywanych do produkcji rolnej - około 39 proc.; zatrudniały 22 proc. osób pracujących w rolnictwie; posiadały 45 proc. hodowanych zwierząt; i odpowiadały za około 44 proc. produkcji. Gospodarstwa te klasyfikuje się jako gospodarstwa, w których przeważa nierodzinna siła robocza (co najmniej 50 proc. rolniczej siły roboczej); lub gospodarstwa bez żadnej rodzinnej siły roboczej.

Gospodarstwa rodzinne stanowiły co najmniej 80 proc. wszystkich gospodarstw rolnych we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Estonii (65 proc.) i Francji (58 proc.). Kraje UE o najwyższym udziale gospodarstw rodzinnych to Grecja, Rumunia i Polska - po około 99 proc.

