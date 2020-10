Maląg: Uruchamiamy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Uruchamiamy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W jego ramach infolinię dla seniorów - poinformowała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg

Pandemia koronawirusa powoduje to, że diametralnie zmienia się życie w każdym obszarze. Szczególnie narażeni są nasi seniorzy. Da solidarność międzypokoleniowa jest osią rządu Zjednoczonej Prawicy w realizowaniu polityki prorodzinnej. Te działania, które uruchamiamy są przede wszystkim organizacyjno-finansowe. W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchamiamy działania organizacyjno-finansowe. W ich ramach uruchamiamy infolinię, która już działa 225051111. Tam nasi seniorzy, którzy ukończyli 70 lat mogą zadzwonić. A my w ramach solidarności międzypokoleniowej - wolontariusze, harcerze, WOT będą przekazywać niezbędne produkty do domów - przekazała Maląg podczas konferencji prasowej.

Maląg na konferencji prasowej w Warszawie poinformowała o uruchomieniu strony internetowej „Wspieraj seniora”, na której można zgłosić swoje dane; będą one następnie trafiły do konkretnych ośrodków pomocy społecznej. Według niej, zgłasza się wiele organizacji, by służyć wsparciem w tej sprawie, „byśmy przede wszystkim zdali egzamin z solidarności międzypokoleniowej”.

Drodzy, kochani seniorzy, zostańcie w domu, nie zostaniecie pozostawieni sami sobie. Poprzez działanie solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, poprzez nasze wspólne działanie, zobowiązanie i podziękowanie, nie zostaniecie państwo sami. Nam zależy na tym, byście ten trudny czas państwo przeżyli w zdrowiu i przede wszystkim w poczuciu bezpieczeństwa, bo to dla każdego człowieka jest ważne - oświadczyła minister.

Zaapelowała również, by wszyscy pamiętali o wzajemnym bezpieczeństwie. „Dystans, dezynfekcja, maseczka, aplikacja, wietrzenie pomieszczeń, to jest ważne, byśmy ten trudny czas przetrwali w zdrowiu” - powiedziała minister Maląg

PAP/KG