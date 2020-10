NFOŚiGW przeznacza 5 mln zł na elektromobilną edukację

Korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wynikające z zakupu czy użytkowania pojazdów elektrycznych mają być tematem ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował w sumie 5 mln zł. Konkurs, w którym dotacje dostaną najciekawsze pomysły na promocję elektromobilności w mediach, rozpocznie się 25 listopada 2020 r.

Zgłaszane projekty powinny mieć formę kampanii cross-mediowych, realizowanych z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i Internetu, rozpoczynających się w I kwartale 2021 r. Preferowany start działań to styczeń 2021 r., a minimalny, wymagany okres realizacji kampanii to pół roku.

O bezzwrotne dofinansowanie, czyli dotacje, z programu NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna” będą mogli ubiegać się m.in. nadawcy i wydawcy mediów, firmy, fundacje, stowarzyszenia czy instytuty badawcze, czyli wszystkie zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Grupą docelową działań powinni być użytkownicy samochodów spalinowych, mający zamiar wymienić/nabyć nowy pojazd lub potencjalni nabywcy pierwszych aut, głównie mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz osoby aktywne zawodowo, przede wszystkim w branżach: usługi, administracja, produkcja, budownictwo, IT, edukacja i transport. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 25 listopada do 14 grudnia 2020 r. i ma charakter konkursu, co oznacza, że dofinansowane zostaną te przedsięwzięcia, które otrzymają największą liczbę punktów (zatem nie obowiązuje zasada: kto pierwszy ten lepszy).

Budżet naboru to 5 mln zł. Nie ma minimalnych i maksymalnych progów zgłaszanych projektów.

Szczegóły naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/i-konkurs-2020/

NFOŚiGW/KG