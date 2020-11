PKP Intercity w trakcie epidemii

Powzięcie szczególnych środków ostrożności, wprowadzenie nowych procedur wewnętrznych oraz zasad podróżowania pozwoliło na zapewnienie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa w pociągach PKP Intercity – pisze Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity SA w „Polskim Kompasie 2020”

Wystąpienie epidemii i związane z tym kolejne ograniczenia w sferze publicznej niemal z dnia na dzień diametralnie zmieniły zapotrzebowanie na podróżowanie. Liczba kursujących pociągów PKP Intercity została dostosowana do zmniejszonego zapotrzebowania. W odniesieniu do średniej liczby pociągów uruchamianych każdego dnia w obowiązującym rozkładzie jazdy, w marcu i kwietniu 2020 r. odwołanych zostało około 60 proc. pociągów, a dla 8 proc. pociągów wyznaczono skrócone relacje. Dzięki współpracy z przewoźnikami regionalnymi utrzymane zostały zaś wszystkie relacje w dalekobieżnych połączeniach w Polsce.

Związane z epidemią restrykcje dotyczące przemieszczania się spowodowały, że w tym czasie pasażerowie ograniczyli swoje podróże do tych koniecznych. Dla naszej spółki mniejsza liczba uruchamianych pociągów nie oznaczała jednak mniejszego zaangażowania, wręcz przeciwnie. Działaliśmy na 100 proc., zapewniając bezpieczeństwo naszym pasażerom oraz pracownikom, jak również dbając o stabilne działanie spółki w tych wyjątkowych okolicznościach.

Bezpieczeństwo podróżnych

Na pokładach pociągów wprowadzono specjalne zasady bezpieczeństwa. Od 25 marca 2020 r. pasażerowie mogli zajmować dowolne miejsca w obrębie wykupionej klasy wagonu, niezależnie od wskazanych na bilecie miejsc. Jednocześnie PKP Intercity stale monitorowało frekwencję w swoich pociągach, co pozwalało na reakcję, gdy spodziewana była większa liczba podróżnych. W takich sytuacjach składy były wzmacniane dodatkowymi wagonami, umożliwiając tym samym zajmowanie miejsc z zachowaniem odstępów pomiędzy podróżnymi. Od 29 kwietnia 2020 r. przewoźnik umożliwiał zakup biletów tylko na 50 proc. miejsc siedzących w składzie z założeniem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy podróżnymi (co drugie miejsce). Dla bezpieczeństwa, aby ograniczyć kontakt pasażerów z przyciskami do wagonowych drzwi, wprowadzono ich automatyczne otwieranie. Na pokładach pociągów i w kasach biletowych przewoźnik wprowadził możliwość płatności zbliżeniowo kartą do 100 zł bez konieczności weryfikacji PIN. Jednocześnie PKP Intercity rozpoczęło zachęcać podróżnych do kupowania biletów przez kanały zdalne, m.in. przez stronę internetową intercity.pl czy aplikację mobilną IC Mobile Navigator, by dodatkowo ograniczyć kontakt z innymi.

Wraz ze zwiększeniem limitu osób mogących jednocześnie odbywać podróż na pokładzie pociągu do liczby miejsc siedzących od 4 czerwca 2020 r. wprowadziliśmy obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich kategoriach pociągów: Twoich Liniach Kolejowych (TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) oraz tak jak do tej pory, Express InterCity Premium (EIP). Bilety jednorazowe są wydawane wyłącznie ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Z kolei od osób podróżujących z biletem okresowym jest wymagane posiadanie rezerwacji miejsca na konkretne połączenie.

Powzięcie szczególnych środków ostrożności, wprowadzenie nowych procedur wewnętrznych oraz zasad podróżowania pozwoliło na zapewnienie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa w pociągach PKP Intercity, co przekłada się na systematyczny wzrost zainteresowania w sezonie letnim. Pasażerowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa na pokładzie pociągu w trakcie trwania całej podróży.

PKP Intercity łącznie w pierwszej połowie 2020 roku przewiozło blisko 12,5 mln pasażerów. W okresie ograniczeń w przemieszczaniu się wiele połączeń zostało zawieszonych lub skróconych, a spadek frekwencji w pociągach sięgał 93-94 proc. Z każdym kolejnym tygodniem od rozpoczęcia procesu odmrażania gospodarki i życia społecznego rośnie liczba pasażerów wybierających pociągi PKP Intercity. W miesiącach letnich 2020 r. pociągami przewoźnika podróżuje już pięć razy więcej niż w maju. Od początku wakacji, czyli od piątku 26 czerwca br. do końca lipca br. PKP Intercity przewiozło ponad 3,4 mln pasażerów. Liczba osób wybierających podróże z kolejowym przewoźnikiem stale rośnie, obecnie pociągami PKP Intercity podróżuje już pięć razy więcej osób niż jeszcze w maju. Przez pierwsze dwa tygodnie wakacji, czyli od 26 czerwca do 10 lipca br., PKP Intercity przewiozło ponad 1,2 mln pasażerów. Zaś w ciągu dwóch ostatnich tygodni lipca - od 17 do 31 lipca br. - blisko 350 tys. osób więcej.

Latem 2020 r. do dyspozycji pasażerów jest już ponad 400 połączeń PKP Intercity, w tym przywrócone zostały nocne połączenia umożliwiające podróż wagonami sypialnymi i z miejscami do leżenia.

Ponadto w czerwcu 2020 r., w związku z otwarciem granic dla połączeń kolejowych, PKP Intercity wznowiło kursowanie pociągów międzynarodowych. Nasze pociągi powróciły na trasy do Niemiec, Czech, Austrii, Węgier i Słowacji.

Dezynfekcja i czyszczenie pociągów

Już od połowy marca 2020 r. na warszawskiej Olszynce Grochowskiej, stacji postojowej, z której wyprawianych jest najwięcej pociągów PKP Intercity, prowadzono dezynfekowanie kluczowych miejsc i elementów wyposażenia wagonów, z którymi podróżny mają bezpośredni kontakt, m.in. klamek, poręczy, uchwytów, przycisków sterowania drzwiami, czy toalet. Z czasem proces czyszczenia i dezynfekcji składów został rozszerzony na teren całej Polski i wszystkich zakładów spółki, dzięki temu każdy pociąg jest odpowiedni przygotowywany przed i po każdym kursie.

Bezpieczeństwo pracowników

Od samego początku wystąpienia epidemii PKP Intercity podjęło decyzję o zakupie i rozpoczęło wyposażanie kierowników pociągów i konduktorów w maseczki FFP2 i rękawiczki ochronne oraz żele do mycia i dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji terminali mobilnych, a z czasem także w okulary ochronne. PKP Intercity wyposażyło w środki ochrony osobistej oraz dodatkowe środki do utrzymania higieny osobistej maszynistów, pracowników kas i Centrów Obsługi Klienta, pracowników technicznej obsługi taboru, jak również osoby pracujące w biurach. Środki będą dostarczane pracownikom do czasu zakończenia stanu epidemii.

PKP Intercity w akcji #LOTdoDomu

PKP Intercity od 20 marca 2020 r. uczestniczyło w projekcie organizowanym przez Rząd Polski oraz Polskie Linie Lotnicze LOT, uruchomiając pociągi specjalne z Lotniska Chopina w Warszawie dla osób przylatujących do kraju samolotami czarterowymi organizowanymi przez PLL LOT. Połączenia w czterech kierunkach: do Przemyśla, Bielska-Białej, Wrocławia i Kołobrzegu, były realizowane do 5 kwietnia 2020 r. PKP Intercity przez 17 dni uczestnictwa w akcji #LOTdoDomu, wykonało 68 kursów ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina, z których skorzystało łącznie 3171 podróżnych.

Zapewnienie ciągłości działania spółki

PKP Intercity opracowało i wdrożyło plany działania dla biura centrali i wszystkich czterech zakładów spółki, zapewniających ciągłość działania i realizacji przewozów.

Czas ograniczonego zapotrzebowania na podróże i związanego z tym zmniejszonego stopnia eksploatacji taboru przeznaczono na odpowiednie przygotowanie techniczne floty PKP Intercity. Wykonywano przeglądy i naprawy, które pozwoliły na płynne włączenie taboru do ruchu po ponownym uruchomieniu zawieszonych połączeń, tj. od początku maja. W ten sposób wagony przygotowywano do sezonu letniego.

Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity SA

