Siła płynąca z determinacji

Kolej to jedna z kluczowych branż i jedno z kół zamachowych gospodarki. Podobnie jak cała gospodarka stawia czoła problemom i mierzy się z wyzwaniami, które pociągnęła za sobą rosyjska inwazja na Ukrainę - wskazuje Krzysztof Mamiński prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych SA w tekście na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Polscy kolejarze byli jedną z grup, które pierwsze włączyły się do akcji pomocy obywatelom dotkniętej działaniami wojennymi Ukrainy. Na należących do Polskich Kolei Państwowych SA dworcach kolejowych udostępniliśmy powierzchnię do prowadzenia punktów informacyjnych i recepcyjnych. Utrzymaliśmy, we współpracy z Kolejami Ukraińskimi, połączenia kolejowe m.in. z Kijowem, Odessą, Lwowem i innymi miastami oraz umożliwiliśmy wjazd wielu pociągom ewakuacyjnym z całego kraju. Wprowadziliśmy ponadto darmowe przejazdy pociągami naszych przewoźników. Spółki Grupy PKP podjęły się również organizacji przewozów w ramach pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy. Braliśmy udział w dostawie żywności, kontenerów mieszkalnych oraz zaopatrzenia medycznego.

Grupa PKP przystąpiła do opracowywania planów naprawczych dla naszych wschodnich sąsiadów, a ważnych de facto dla całej Europy i świata. Mówimy tu przede wszystkim o konieczności udrożnienia transportu towarów, w tym zboża, potrzebie pozyskania większej liczby specjalistycznego taboru do przewozu towarów sypkich, inwestycji w rozbudowę i modernizację terminali przeładunkowych wraz z całą niezbędną infrastrukturą.

Polskie Koleje Państwowe wraz ze swoim ukraińskim odpowiednikiem podjęły także decyzję o powołaniu wspólnej spółki joint venture. Celem tego projektu są szeroko zakrojone działania spedycyjne, czyli zarówno ustalenie łańcucha dostaw, jak i dostarczenie towarów do docelowych odbiorców. Głęboko wierzę w sukces tego przedsięwzięcia, ponieważ Grupa PKP ma duże doświadczenie w branży logistycznej.

Latem 2022 r. w Wiedniu, z inicjatywy Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), wraz z szefami kolei z trzydziestu krajów europejskich, zadeklarowaliśmy solidarność z Kolejami Ukraińskimi i gotowość do udzielenia im wsparcia po wojnie. Wszyscy prezesi kolei wyraźnie wskazali, że ukraińska infrastruktura kolejowa jest podstawą korytarza humanitarnego dla przesiedleńców i dostaw pomocy, takiej jak żywność czy leki. Jesteśmy zgodni co do tego, że należy współpracować, aby po wojnie odbudować kolej w Ukrainie i jej infrastrukturę. Europejskie koleje mogą się do tego przyczynić, dostarczając potrzebne materiały oraz wiedzę techniczną.

Programy modernizacji i inwestycji konsekwentnie wdrażane

Wojna w Ukrainie i jej efekty, które nie tylko ten kraj, lecz i cała Europa będą odczuwać jeszcze długo, spowodowała, że znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej niż przed wybuchem rosyjskiej agresji. Bez wątpienia wszystkie firmy, zwłaszcza należące do Skarbu Państwa, zaangażowane są w budowę nowego ładu gospodarczego. Nie oznacza to jednak, że możemy rezygnować z wcześniej wyznaczonych celów statutowych i realizowanych programów. Wręcz przeciwnie. Teraz właśnie w sposób szczególny możemy pokazać siłę polskich przedsiębiorstw, płynącą z determinacji, wieloletnich doświadczeń oraz poszanowania tradycji, przy jednoczesnym wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań i technologii.

Polskie Koleje Państwowe SA z powodzeniem kontynuują największy w historii program modernizacji dworców kolejowych. Do 2023 r. na jego realizację przeznaczymy łącznie ok. 2 mld zł. Dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych zmodernizowanych lub wybudowanych od podstaw w miejscu wcześniejszych, niefunkcjonalnych obiektów, będzie blisko 200 dworców kolejowych. Zarówno nowe, jak i modernizowane dworce są przystosowywane do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób mających trudności z poruszaniem się, oraz do potrzeb lokalnych społeczności. Zabytkowym obiektom przywracamy ponadto dawny, historyczny blask.

PKP SA aktywnie wspiera rozwój działalności logistycznej i uczestniczy w inwestycjach w terminale przeładunkowe. Jest właścicielem jednego z największych zasobów nieruchomości w Polsce. Część z nich posiada potencjał do prowadzenia działalności logistycznej i właśnie w taki sposób ma zostać zagospodarowana. Jednym z przykładów jest współpraca mająca na celu budowę terminalu intermodalnego w Emilianowie koło Bydgoszczy. Idea lokalizacji terminalu w województwie kujawsko-pomorskim wynikała z potencjału transportowego i produkcyjnego regionu. Kolejnym projektem jest Centralny Terminal Multimodalny w Zduńskiej Woli. Ma on stanowić newralgiczne miejsce na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków handlowych północ–południe i wschód–zachód. Terminal powstanie w celu obsługi ruchu towarowego między państwami Trójmorza (Adriatyk–Bałtyk–Morze Czarne) i ładunków transportowanych z krajów azjatyckich. Zaangażowanie PKP SA i innych spółek Grupy PKP w tego typu inwestycje wynika z zalet transportu intermodalnego, w którym w Polsce utrzymuje się tendencja wzrostowa. Do najważniejszych zaliczyć należy przede wszystkim możliwość przewożenia dużej masy ładunków na dalekie odległości, niską emisyjność oraz fakt, iż transport intermodalny jest przyjazny środowisku naturalnemu. Inwestycje na wielką skalę trwają także w sektorze przewozów pasażerskich. Do 2030 r. PKP Intercity przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. W 2030 r. planuje uruchomić dwa razy więcej pociągów niż dotychczas. Dzięki tym inwestycjom pociągi znacznie przyspieszą i zwiększy się komfort podróżowania.

To, oczywiście, tylko część projektów i zadań realizowanych przez Polskie Koleje Państwowe SA i spółki Grupy PKP. Stoimy teraz, tak jak inne polskie, a także europejskie przedsiębiorstwa, przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Już teraz można powiedzieć, że zdajemy ten egzamin z powodzeniem. Pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji europejskiej i światowej gospodarki PKP SA nie rezygnuje ze swoich programów inwestycyjnych i konsekwentnie je realizuje, zarówno w segmencie obsługi pasażerskiej na dworcach kolejowych, jak i działaniach na rzecz rozwoju innych obszarów.

Krzysztof Mamiński prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych SA

