Stilo Energy - pierwsza polska firma w Sunspec Alliance

Branża fotowoltaiki (PV) przeżywa od kilku lat w Polsce istny boom. Nie ma wątpliwości, że w krótkim czasie to właśnie ogniwa fotowoltaiczne staną się najbardziej znaczącym źródłem tzw. czystej energii. Niewątpliwie dużą zasługą dynamicznego wzrostu branży PV w naszym kraju są rządowe programy, w ramach których możemy liczyć na zwrot poniesionych kosztów zakupu instalacji fotowoltaicznej

Do najpopularniejszych programów należy „Mój prąd”, w ramach którego otrzymujemy zwrot poniesionych kosztów do 50 proc., ale nie więcej niż 5 tys. zł. Na tę formę dofinansowania mogą liczyć osoby fizyczne, które decydują się na montaż instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Dane wskazują, że w Polsce już ponad 85 tys. gospodarstw domowych otrzymało pozytywną decyzję o zwrocie części kosztów poniesionych na tę właśnie formę wytwarzania energii elektrycznej.

W rozwój fotowoltaiki angażują się także największe polskie firmy, których potencjał pozwoli na przyspieszenie zmiany profilu energetycznego naszego kraju, co będzie jednym z największych wyzwań w najbliższych latach.

„Fotowoltaika jest już najtańszym źródłem energii w historii. Efektywność kosztowa OZE [odnawialnych źródeł energii – dop. red.] stale rośnie, dlatego konsekwentnie rozwijamy segment energetyki PKN Orlen oparty o czyste technologie” – to jeden z najświeższych tweetów Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen.

Dynamiczny wzrost rynku fotowoltaiki przynosi nowe wyzwania, do których należy przede wszystkim ustandaryzowanie przesyłu energii z mikroinstalacji i stworzenie z nich jednego, dobrze skomunikowanego i efektywnego systemu. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że przy rozwoju mikroinstalacji na masową skalę stosowane będą różne systemy komunikacji między instalacjami a operatorami sieci dystrybucyjnych.

Organizacją skupiającą firmy branży fotowoltaicznej na świecie oraz opracowującą standardy w tym obszarze jest Sunspec Alliance. Zrzesza ponad 100 podmiotów z całego świata, reprezentujących branżę energii słonecznej i rozproszonej. Stilo Energy to pierwsza, i jak dotychczas jedyna, polska firma z branży fotowoltaicznej, która dołączyła do Sunspec Alliance.

Obserwując ewolucję branży PV na rynku amerykańskim, który dziś jest w fazie dojrzałości, widzimy, że jednym z kluczowych elementów, niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa systemu energetycznego, jest skuteczne zarządzanie rozproszonymi jednostkami wytwarzającymi energię elektryczną. Za popularyzacją zielonej energii musi pójść rozwój technologii w zakresie jej magazynowania, zarządzania przesyłem etc. Dynamiczny rozwój branży, który w tej chwili obserwujemy w Polsce, to zarówno wyzwanie, jak i szansa na to, aby usprawnić system energetyczny oraz obniżyć koszty zarządzania energią. Dlatego szybka implementacja najlepszych praktyk i standardów, jakie bez wątpienia oferuje Sunspec, oraz budowanie świadomości wśród wszystkich graczy na młodym polskim rynku, pozwolą nam na szybsze dojście do fazy dojrzałości oraz uniknięcie błędów popełnianych w innych krajach – mówi Piotr Siudak, prezes Stilo Energy SA.

Celem Sunspec Alliance jest zmniejszenie kosztów, promowanie innowacji i przyspieszenie rozwoju fotowoltaiki poprzez wypracowanie i przyjęcie wspólnych standardów informacyjnych zapewniających kompatybilność systemów PV. Standardy Sunspec dotyczą funkcjonowania elektrowni słonecznych i magazynów energii w inteligentnych sieciach – w tym systemów mieszkaniowych, komercyjnych i na skalę użytkową.

Dodatkowe 100 mln zł na „Mój prąd”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje średnio tysiąc wniosków dziennie o dofinansowanie zakupu i montażu domowej instalacji fotowoltaicznej. Jak informuje portal WysokieNapiecie.pl, do 16 października Polacy złożyli ok. 174 tys. wniosków o takie dopłaty o sumarycznej mocy 973,6 MW, kosztujących łącznie 4,6 mld zł. Wynosząca 2 mld zł pula w programie „Mój prąd” może się wyczerpać już za miesiąc, ale wiele wskazuje na to, że zostanie powiększona przez NFOŚiGW o kolejne 100 mln zł, co pozwoli przedłużyć przyjmowanie wniosków do 18 grudnia i dofinansować zakup fotowoltaiki dla kolejnych 20 tys. rodzin.