Od czwartku pozytywny wynik obowiązkowo do zgłoszenia

Od 5 listopada każde medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2 będzie zobowiązane do wprowadzenia do systemu EWP informacji o pozytywnym wyniku testu, także tego finansowanego ze środków innych niż publiczne

Ministerstwo Zdrowia w minionym tygodniu opublikowało na swojej stronie internetowej „Komunikat dla laboratoriów wykonujących komercyjnie testy na w diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2”.

Przekazano w nim, że od 5 listopada każde medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 będzie zobowiązane do wprowadzenia do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (systemu EWP), informacji o osobie zakażonej oraz informacji o pozytywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków innych niż środki publiczne.

W komunikacie wskazano, że dzięki umieszczeniu pozytywnego wyniku testu w systemie EWP pacjenci zyskają znaczące ułatwienia w okresie objęcia obowiązkową izolacją domową, w tym uzyskają wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy bez potrzeby uzyskania eZLA (ich pracodawca otrzyma z ZUS wszystkie niezbędne dane).

Resort przypomina o konieczności utworzenia przez laboratoria, wykonujące testy komercyjnie, konta w systemie EWP. Wnioski należy przesyłać na adres ewp@mz.gov.pl.

