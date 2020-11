LOT: vouchery przedłużone na kolejne 2 lata

W związku z sytuacją epidemiczną i obostrzeniami administracyjnymi w poszczególnych krajach, LOT przedłużył ważność wszystkich voucherów elektronicznych do 24 miesięcy. Umożliwi to zaplanowanie nowej podróży w ciągu 3 kolejnych lat.

Vouchery zostały wprowadzone do oferty LOT-u w marcu br. Do połowy października wystawionych zostało ponad 85 tysięcy elektronicznych dokumentów, które umożliwiają pasażerom ponowne wykorzystanie środków za połączenia odwołane w okresie zawieszenia ruchu lotniczego oraz w wyniku obostrzeń epidemicznych wprowadzonych w Polsce i krajach docelowych.

Od teraz, aby zagwarantować pasażerom jeszcze większy komfort w planowaniu nadchodzących podróży, ważność voucherów została przedłużona z 12 do 24 miesięcy. Dotyczy to także dokumentów, które zostały wystawione od marca do października br. – podał LOT.