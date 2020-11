Pięć tysięcy odszkodowania za COVID-19

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na koronawirusa możliwe jest dzięki NNW Dziecko w pakiecie LINK4 Mama. Ten zestaw ubezpieczeń skomponowany jest specjalnie z myślą o dzieciach i rodzicach.

Gdy w okresie ubezpieczenia twoje dziecko zachoruje na COVID-19 i zdiagnozuje to lekarz, ubezpieczyciel wypłaci Ci 5 tysięcy złotych. Gdy będzie niezbędna hospitalizacja otrzymasz dodatkowo 100 złotych za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu do limitu 2 tysięcy złotych. Koronawirus to nie jedyna choroba, za którą pieniądze wypłaci LINK4 Mama. Podobnie rzecz ma się z sepsą, wstrząśnieniem mózgu czy pneumokokami. W przypadku tych chorób odszkodowanie wyniesie 1 tysiąc złotych.

Nie tylko koronawirus

Wszystko wchodzi w skład NNW dla dziecka w LINK4, które chroni nie tylko przedszkolu i szkole, ale też poza placówką. W tym również podczas pobytu w domu w czasie, wymuszonej przez epidemię, edukacji zdalnej. Warto o tym pamiętać zwłaszcza dlatego, że wszystkie statystki pokazują, że do 70 proc. wypadków wymagających interwencji lekarskiej dochodzi właśnie w domu. Są to wszelakie złamania, poparzenia i rany. W przypadku NNW rodzicie mają do wyboru cztery opcje cenowe i cztery sumy ubezpieczenia. Wahają się one od 15 do 100 tysięcy złotych. Koszt to od 42 do 220 złotych za cały rok ochrony.

Kontaktując się z LINK4 Mama warto zapytać konsultantów o pozostałe funkcjonalności tego pakietu. Są wśród nich możliwości opłacenia recepty dostarczenia do domu leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego, sfinansowanie korepetycji dla chorego dziecka, telefoniczny dostęp do lekarza pediatry o każdej porze dnia i nocy. W przypadku LINK4 Mama nie trzeba kupować całego pakietu. Można wybrać tylko to, co faktycznie może się przypadać i tym samym nie wydawać pieniędzy na opcje, z których nigdy się nie skorzysta.

Pakiet LINK4 Mama można kupić bez wychodzenia z domu. Ubezpieczenie od zachorowania na dziecka na koronawirusa można kupić przez stronę LINK4 – gdzie dostępne są też ogólne warunki ubezpieczenia, a w nich informacje o limitach i wyłączeniach - oraz pod numerem telefonu 604 14 14 14, a także u agentów.

Tekst powstał we współpracy z LINK4 Mama