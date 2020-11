Publicysta stracił kontrolę nad fanpage'em. "Stary, a głupi"

W piątek na fanpage’u Rafała Ziemkiewicza zaczęły pojawiać się chińskie spoty reklamowe. - Wygląda na to, że wskutek własnej naiwności dałem się oszukać i straciłem swój fanpejdź na Facebooku - opisuje publicysta na Twitterze

Na fanpage’u Rafał Ziemkiewicz zamieszczał krótkie komentarze oraz promował swoje artykuły i wypowiedzi w innych mediach.

Obecnie zostałem odsunięty od funkcji administratora przez jakiegoś Chińczyka (sądząc po nicku), który wrzuca tam jedną po drugiej idiotyczne reklamy jako moje posty. Przepraszam. Dałem się nabrać na fałszywe - jak się zdaje - ostrzeżenie z fb o próbie włamania i prośbę o zmianę hasła. Stary a głupi… Bardzo przepraszam raz jeszcze za wszystko co się ukazuje na moim fb. Mam nadzieję, że uda mi się go odzyskać. Proszę o upowszechnienie tej informacji - nie panuję obecnie nad swoim profilem FB. Skardziono mi go. Zanim go odzyskam, może minąć dużo czasu. Proszę wszystkich, by tam nie zaglądali i nie napędzali złodziejom ruchu - pisze Ziemkiewicz na Twitterze (pisownia oryginalna).