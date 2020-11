Rekord Orlenu. Szpital tymczasowy w Płocku w ciągu 12 dni

PKN Orlen wybudował w Płocku modułowy szpital tymczasowy w ciągu 12 dni. 1 grudnia br. ma zostać przekazany do użytkowania dla Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Deklarowaliśmy pierwsze 100 łóżek do 20 listopada i te 100 łóżek jest. Następne 100 będzie do końca miesiąca i 1 grudnia szpital zostanie przekazany Szpitalowi Wojewódzkiemu z Płocka. Nie ma żadnego zagrożenia, żeby szpital nie był gotowy do 1 grudnia. To jest najszybciej budowany szpital modułowy w Polsce – powiedział Daniel Obajtek podczas briefingu online.