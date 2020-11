Müller: nie spodziewam się przełomu ws. budżetu UE

Głównym tematem czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej będzie epidemia koronawirusa; nie spodziewam się, żeby dzisiaj podczas posiedzenia Rady Europejskiej doszło do jakichś przełomowych decyzji, co do budżetu unijnego - podkreślił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller

Nie spodziewam się, żeby dzisiaj podczas posiedzenia Rady Europejskiej doszło do jakichś przełomowych decyzji, co do budżetu unijnego. Bo też - być może - jest takie oczekiwanie lub ze względu na chronologię takie rozumienie, że dzisiaj głównym tematem będzie budżet unijny - zaznaczył.

„To jest temat na pewno, który się pojawi, ale to nie jest głównym przedmiotem posiedzenia Rady Europejskiej” - dodał Müller.

Jak przypomniał, czwartkowe posiedzenie Rady Europejskiej odbędzie się w formule wideokonferencji.

Raczej spodziewam się, że jeżeli miałyby ostateczne decyzje w tym zakresie być podejmowane, to w czasie posiedzenia, które odbyłoby się fizycznie w Brukseli - zaznaczył rzecznik rządu.

Państwa członkowskie nie osiągnęły w poniedziałek jednomyślności ws. Wieloletniego budżetu UE i decyzji odnoszących się do funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności.

Rozporządzenie przyjęto większością kwalifikowaną państw członkowskich. Temat unijnego budżetu może zostać podjęty podczas czwartkowej wideokonferencji liderów państw i rządów krajów członkowskich, którego tematem wiodącym ma być walka z pandemią koronawirusa.

PAP/KG