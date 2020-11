Orlen rozpoczyna rekrutację do szpitala w Ostrołęce

Trwają intensywne prace związane z przygotowaniem drugiego szpitala tymczasowego, który PKN ORLEN buduje w Ostrołęce przy wsparciu Energi, spółki należącej do Grupy ORLEN. Koncern rozpoczyna rekrutację m.in. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Kandydatury rekomendowanych osób będą systematycznie przekazywane Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Zostanie on pracodawcą dla kadry, która zapewni pacjentom profesjonalną i kompleksową pomoc

Cały czas jednocześnie prowadzona jest rekrutacja do szpitala tymczasowego w Płocku, w którym obecnie kluczowe jest pozyskanie lekarzy i pielęgniarek.

Zdrowie i bezpieczeństwo Polaków to dla nas priorytet. Udowadniamy to od początku pandemii. Nasze działania koncentrują się na zapewnieniu kompleksowej pomocy, dlatego finalizujemy budowę szpitala tymczasowego w Płocku i intensywnie pracujemy nad tym, by jak najszybciej taki szpital uruchomić również w Ostrołęce. Do tego niezbędne jest błyskawiczne pozyskanie wykwalifikowanego personelu medycznego, który zadba o powrót do zdrowia hospitalizowanych pacjentów. Dlatego już teraz rozpoczynamy jego rekrutację – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

PKN ORLEN zamierza pozyskać do pracy w szpitalu tymczasowym w Ostrołęce przede wszystkim osoby z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w placówkach systemu ochrony zdrowia. Poszukiwany jest personel medyczny i pielęgniarski, w tym m.in. lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii, lekarze w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, lekarze innych specjalizacji (zakaźnych, interniści, pulmonolodzy, kardiolodzy, ratownictwo medyczne) lub w trakcie specjalizacji, pielęgniarki i pielęgniarze, w tym specjalizujący się w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratownicy medyczni, sekretarki i sekretarze medyczni oraz kierowcy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprawnionymi.

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności od specjalizacji, po przyjęciu do pracy. Osoby zatrudnione spoza Ostrołęki będą miały zagwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie. Dodatkowe informacje znaleźć można na specjalnie stworzonej stronie szpitalrekrutacja.orlen.pl, poprzez którą odbywa się nabór.

PKN ORLEN zwrócił się także z prośbą o wsparcie w zabezpieczeniu personelu medycznego, pielęgniarskiego i ratowniczego na potrzeby szpitala tymczasowego w Płocku i Ostrołęce m.in. do Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek, Wojskowej Izby Lekarskiej, w tym również do izb regionalnych, a także struktur Wojsk Obrony Terytorialnej, ZHR oraz uczelni i szkół medycznych.

Zgodnie z zapowiedziami, do końca listopada gotowy będzie szpital tymczasowy w Płocku, którego budowa na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN ORLEN jest już na poziomie 70% zaawansowania. Dla osób chorych na SARS-CoV-2 przygotowanych zostało już 108 z ok. 200 łóżek, w tym 20 na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii. Ponadto zabezpieczony został podjazd dla karetek oraz Izba Przyjęć, karetka do przewozu pacjentów, samochód do transportu badań i leków, a także instalacja gazów medycznych.

Z kolei szpital tymczasowy w Ostrołęce ma być gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów w drugiej połowie grudnia. Także w tym przypadku kluczową rolę w budowie szpitala odegrały spółki: ORLEN Projekt, który uczestniczył w zaprojektowaniu placówki, ORLEN Budonaft i ORLEN Serwis. Wsparcia udzieliły również ORLEN Administracja oraz ORLEN Ochrona.

