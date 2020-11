Premier: musimy dbać o spójność UE

Musimy dbać o spójność UE - ona jest zaszyta również w prawie weta. Możliwość jego użycia jest traktowana przez nas bardzo poważnie - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że Węgry nie przyjmą propozycji, które byłyby nie do przyjęcia dla Polski, a Polska zrewanżuje się tym samym

Szef rządu był w czwartek z wizytą w Budapeszcie, gdzie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Głównym tematem spotkania były trwające negocjacje ws. budżetu UE.

W lipcu, podczas negocjacji nad nowym budżetem Unii Europejskiej na kolejne lata, postanowiliśmy zaaplikować specjalne instrumenty, by walczyć z kryzysem, który dotknął świat. Negocjacje zakończyły się sukcesem nie tylko Polski czy Węgier, ale również Hiszpanii, Włoch, Holandii i całej Europy. Dziś, wbrew lipcowym ustaleniom, stajemy przed nowym mechanizmem, który przez arbitralność swojego stosowania może doprowadzić do rozczłonkowania unii. To niezwykle niebezpieczne rozwiązanie dla spójności całej Europy - napisał premier Morawiecki na Facebooku po powrocie z Węgier.