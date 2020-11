Gowin: 40 mld zł na tarczę branżową i finansową

Bezpośrednią pomoc dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią zakłada przedstawiony w poniedziałek przez ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina Plan dla Pracy i Rozwoju. Na tarcze branżową i finansową zostanie przeznaczone ok. 40 mld zł.

Według MRPiT Plan dla Pracy i Rozwoju to m.in. dofinansowanie kosztów stałych; 5,5 mld zł dopłat do wynagrodzeń pracowników; świadczenia postojowe; 600 mln zł dla firm planujących nowe kierunki i 900 mln zł dla stawiających na inwestycje.

CZYTAJ TEŻ: 195 mld zł zysku EBITDA w 10 lat. Orlen prezentuje strategię 2030

Dzięki temu planowi warunki prowadzenia działalności gospodarczej staną się przewidywalne. W czasach kryzysu przede wszystkim musimy zapewnić byt polskim rodzinom i przetrwanie polskim firmom - powiedział Jarosław Gowin.

Wicepremier poinformował, że w ramach tego planu „kładziemy fundamenty na przyszłość”. Dodał, że nowy plan będzie działał w trzech obszarach.

Po pierwsze, na tarczę branżową dla kilkudziesięciu branż oraz na kontynuację Tarczy Finansowej przeznaczymy około 40 mld zł. Ten drugi obszar to Nowy Kierunek - powiedział. Wskazał, że chodzi o pakiet działań wspierających firmy zmuszone do transformacji, „do dostosowania się do zmienionych potrzeb rynku”.

Trzeci obszar to Impuls dla Rozwoju. Składa się na niego wiele działań, które w tej chwili rozpoczynamy - powiedział Gowin.

CZYTAJ TEŻ: Niemiecki pomysł na unijną armię

Minister wyjaśnił, że Impuls dla Rozwoju to m.in. poszerzenie pakietów deregulacyjnych i cyfryzacja gospodarki.

Wkrótce przeniesiemy wszystkie procedury procesu budowlanego do sieci - mówił Gowin. Inny instrument, który ma pomóc w rozwoju gospodarki to, jak powiedział, nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2021.

To jest prawo zdecydowanie bardziej uproszczone w stosunku do poprzednich przepisów, ale też wprowadzające szereg rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, np. możliwość stosowania w zamówieniach publicznych zaliczki - zaznaczył.

Impulsem dla rozwoju ma być też Krajowy Plan Odbudowy. Nawet ok. 300 mld zł, jakie możemy uzyskać z funduszy unijnych na Krajowy Plan Odbudowy, to jest szansa na czyste powietrze, zieloną gospodarkę, bardziej konkurencyjną i bardziej suwerenną technologicznie Polskę - podkreślił Gowin. Wskazał też na pakiet na rzecz mieszkalnictwa, który m.in. pozwala przeznaczyć 1,5 mld zł na budowę mieszkań dla gmin.

CZYTAJ TEŻ: Niedzielski: Dodatki dla medyków zaangażowanych w walkę z COVID-19 do 17 grudnia

Gowin wyjaśnił, że wiele z tych projektów „ma charakter ciągły”, ale będą też nowe. „Takim elementem będzie nowa polityka przemysłowa” - zapowiedział. Chodzi - jak mówił - o „przemyślany pakiet impulsów rozwojowych dla tych branż, które wnoszą największą wartość dodaną w eksporcie”. Nowa polityka przemysłowa ma objąć zarówno branże, które są tradycyjnie mocną stroną polskiej gospodarki, jak i te, które mają największy potencjał proeksportowy - sektory najbardziej innowacyjne - tłumaczył wicepremier.

Pomoże w tym w przyszłym roku 8 mld zł, które trafią do polskich firm z NCBR oraz PARP - wskazał.

Dodał, że te środki ułatwią osiągnięcie nowych przewag konkurencyjnych na rynkach światowych, dzięki unowocześnieniu naszej gospodarki. Jako przykład podał ulgę na robotyzację.

Te przepisy są już przygotowane i wkrótce wejdą pod obrady Rady Ministrów - powiedział Gowin.

Plan dla Pracy i Rozwoju jest otwarty, elastyczny, będzie sukcesywnie uzupełniany wraz z realizacją kolejnych przedsięwzięć - zaznaczył wicepremier. Dodał, że plan powstaje w ciągłym dialogu z pracodawcami i związkami zawodowymi.

Potrzebujemy też środków z recovery fund, czyli funduszy UE. Jako minister odpowiedzialny za gospodarkę chcę jednoznacznie powiedzieć, że te pieniądze są Polsce potrzebne – podkreślił Jarosław Gowin. Wicepremier Gowin liczy, że uda się wypracować kompromis, który „pozwoli zapobiec scenariuszowi złemu dla Polski i złemu dla całej UE, czyli scenariuszowi veta ze strony niektórych państw członkowskich”.

PAP/RO