Borys: koszt obsługi Tarczy Finansowej PFR to ok. 1,7 mld zł

Koszt obsługi Tarczy Finansowej PFR wyniesie przez 10 lat ok. 1,7 mld zł - poinformował we wtorek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. To mniej niż 2 proc. polskiego PKB - dodał

Koszt obsługi Tarczy Finansowej PFR wyniesie ok. 1,7 mld zł przez 10 lat. Całość obsługi programu będzie trwała do końca dekady ze względu na obsługę spłat, windykacji czy obsługę obligacji - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej podsumowującej program Tarcza Finansowa PFR szef Funduszu Paweł Borys.

Jak stwierdził, koszty finansowania tarczy będą „bardzo niskie”.

Według Borysa cały koszt tego programu z perspektywy sektora finansów publicznych wynosi mniej niż 2 proc. PKB. Prezes PFR dodał, że główne koszty obsługi dotyczą m.in. utrzymania systemów, technologii, pracowników, obsługi prawnej. „Musieliśmy chociażby obsłużyć 65 tys. indywidualnych postępowań wyjaśniających” - powiedział.

Zdaniem szefa Funduszu ważnym obszarem związanym z obsługą Tarczy Finansowej było zapobieganie nadużyciom.

Łącznie zidentyfikowaliśmy ok. 2 tys. 412 firm, którym odmówiliśmy umorzenia subwencji. 819 z nich otrzymało już pismo z prośbą o zwrot subwencji. We wszystkich tych firmach prowadzone są kontrole m.in. KAS - wyjaśnił.

Zaznaczył, że nieprawidłowości dotyczą niewielkiego odsetka beneficjentów Tarczy Finansowej - poniżej 1 proc. „W wielu innych krajach te wskaźniki są dwucyfrowe” - stwierdził.

Szef PFR zwrócił uwagę, że celem programu była przede wszystkim ochrona rynku pracy, sektora przedsiębiorstw, „niedopuszczenie do utraty potencjału polskiej gospodarki”. „Z ponad 350 tys. firm, które otrzymały subwencje, praktycznie wszystkie przetrwały okres pandemii” - stwierdził. Dodał, że 19 przedsiębiorstw znalazło się w procesie restrukturyzacji, a 167 - w likwidacji.

Według szacunków PFR Tarcza Finansowa realnie zapobiegła utracie pracy przez ok. 600 tys. pracowników.

Borys wskazał, że jednym z efektów działania programu jest wzrost gospodarki. „Najprawdopodobniej wzrost gospodarczy w I kwartale tego roku sięgnie blisko 8 proc.” - ocenił.

Obecny na konferencji wiceprezes PFR Bartosz Marczuk przekazał, że łączna kwota umorzeń w ramach rozliczeń subwencji finansowych to ok. 43,8 mld zł. „Proces rozliczania trwa. Do tej pory z obu tarcz do PFR wróciło już 8,3 mld zł, a docelowo będzie to ponad 29 mld zł” - powiedział.

Zwrócił uwagę, że Tarcza Finansowa PFR to „pierwszy w Polsce program powszechnego wsparcia, w którym wnioski można było składać wyłącznie on-line, a ich weryfikacja była automatyczna”. Dodał, że to pozwoliło na udzielenie przedsiębiorcom „bardzo szybkiego wsparcia”.

Wyjaśnił, że w ramach Tarczy do 353 tys. firm trafiło łącznie 73,2 mld zł wsparcia, „co pozwoliło na ochronę 3,2 mln pracowników”.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie PFR Fundusz uruchomił dwa lata temu program wsparcia dla przedsiębiorstw poszkodowanych w wyniku pandemii (Tarczę Finansową PFR). Z programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm skorzystało ponad 347 tys. przedsiębiorstw z całej Polski. W obliczu drugiej fali pandemii rząd i PFR przygotowały Tarczę Finansową 2.0. - program wsparcia w postaci subwencji umarzalnych nawet do 100 proc. dla firm z ponad 50 branż, które musiały ograniczyć lub zamknąć działalność ze względu na Covid-19. W jej ramach przygotowano pomoc dla mikro, małych i średnich firm - o wartości 13 mld zł. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przygotowana Tarczę dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł.

PAP/KG