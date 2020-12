Horała: Rozpoczynamy pozyskiwanie gruntów pod CPK

Wszyscy zainteresowani sprzedażą gruntów z wyznaczonego obszaru pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego mogą zgłaszać się do spółki CPK - poinformował w środę wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Pozyskiwanie działek potrwa do 2023 r.

„Tak, jak mówiłem, w roku 2020 ten program pozyskiwania gruntów dla Centralnego Portu Komunikacyjnego się rozpocznie. I właśnie dzisiaj go rozpoczynamy” - powiedział na konferencji prasowej Horała.

Jak tłumaczył, pozyskiwanie gruntów będzie się odbywać na sześć sposobów. „Pierwszy z nich to Program Dobrowolnych Nabyć. Od dzisiaj wszyscy zainteresowani sprzedażą gruntów z wyznaczonego obszaru mogą zgłaszać się do spółki CPK” - powiedział Horała.

Adresatami Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) są wszyscy właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości ze wskazanego obszaru przyszłej inwestycji.

Kolejny sposób pozyskiwania gruntów pod inwestycję, to przyjmowanie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego. Trzeci to nieruchomości zamienne przeznaczone na finalizację transakcji w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Kolejny sposób to komercyjne nabywanie nieruchomości. Następny to aporty nieruchomości Skarbu Państwa. Ostatni sposób to wywłaszczenie.