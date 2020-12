Wiedeński fintech inwestuje 10 mln euro w Polsce. Utworzy 300 miejsc pracy

Bitpanda ogłosiła dziś, że planuje zainwestować co najmniej 10 mln euro w Polsce, aby stworzyć światowej klasy Centrum Technologii i Innowacji w Krakowie

Bitpanda to pochodzący z Wiednia fintech, neobroker, którego misją jest demokratyzacja inwestycji i zlikwidowanie barier dostępu do aktywów inwestycyjnych dzięki ich cyfryzacji. Firma, wierzy że przyszłość inwestycji kształtować będą innowacje w obszarze kryptowalut, cyfrowych aktywów i technologii blockchain. Uruchomiona w 2014 roku platforma Bitpanda, jest dziś popularną platformą handlową i giełdą aktywów cyfrowych, zarówno dla nowicjuszy, jak i ekspertów inwestujących w kryptowaluty i inne aktywa cyfrowe. Ma 1,2 mln użytkowników.

Bitpanda specjalizuje się w przełamywaniu barier, które stają na drodze demokratyzacji inwestycji. Wyznaczamy kierunek rozwoju dla branży, więc musimy mieć pewność, że zatrudniamy najlepszych specjalistów we wszystkich obszarach naszej działalności. Stawiamy na rozwój prawdziwie innowacyjnych produktów, w ramach naszej działalności w różnych krajach Europy. Zlokalizowanie pierwszego Centrum Technologii i Innowacji Bitpandy w Krakowie, mieście światowej klasy deweloperów, z jego żywą sceną technologiczną, położonym tak blisko Wiednia, było dla nas jasnym wyborem. Liczymy, że Centrum pomoże nam przyciągnąć utalentowanych pracowników, którzy razem z Bitpandą będa tworzyć innowacje na najwyższym, światowym poziomie - komentuje Eric Demuth, współzałożyciel i CEO Bitpandy.

Ośrodek w Krakowie ma zatrudniać 300 osób, co podwoi wielkość wiedeńskiego zespołu Bitpandy, który liczy obecnie 280 pełnoetatowych pracowników reprezentujących blisko 50 narodowości. Inwestycja Bitpandy przyczyni się do rozwoju ekosystemu technologicznego w Polsce i stanowi ważny impuls dla lokalnej gospodarki w okresie pandemii.

Chcemy coraz szybciej wprowadzać innowacje oraz mieć możliwość spojrzenia na nasze rozwiązania z nowej perspektywy. Ma to zasadnicze znaczenie w firmie, która rozwija się w takim tempie jak my, a jednocześnie chce pozostać skupiona na celu, jakim jest znoszenie barier na rynku finansowym. Jestem przekonany, że będziemy w stanie przyciągnąć najbardziej wykwalifikowanych specjalistów z całego regionu, w tym deweloperów backend, inżynierów zajmujących się m.in. uczeniem maszynowym, QA, właścicieli produktów, czy Scrum masterów - mówi Christian Trummer, współzałożyciel i CTO Bitpandy.

Według planów Bitpandy inwestycja ma ruszyć na początku 2021 roku, prawdopodobnie w lutym. Fintech póki co nie zamierza otwierać podobnych centrów w innych miastach, chce skupić siły na placówce w Krakowie.

Inwestycja w Centrum Technologii i Innowacji przyczyni się do dalszej ekspansji neobrokera. To posunięcie było możliwe dzięki zrealizowaniu przez Bitpandę we wrześniu 2020 roku rundy finansowania serii A o wartości 52 milionów dolarów, przy udziale Valar Ventures Petera Thiela i innych renomowanych inwestorów z branży fintech, takich jak Speedinvest. Ta największa runda finansowania Serii A w Europie w tym roku umieściła Bitpandę w czołówce firm z branży fintech.

Mat.Pras., własne/KG