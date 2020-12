Fake-newsy trafią przed sąd!

Ministerstwo Sprawiedliwości ma pomysł, jak walczyć z fake newsami w sieci. Myśli o specjalnym sądzie i procedurze – informuje czwartkowa „Rzeczpospolita”.

Gazeta wyjaśnia, że użytkownik dotknięty wpisem będzie mógł domagać się od portalu np. jego usunięcia, a jeśli to nie pomoże, do akcji wkroczy sąd.

„Rz” podaje, że za fake newsy i hejt czekają dotkliwe kary, nawet do 8 mln zł. Pojawi się też ślepy pozew, by wesprzeć prześladowanych w sieci. Będą mogli go złożyć bez wskazania danych osobowych sprawcy. Dziś - jak zauważa gazeta - są bez szans.

PAP/ as/