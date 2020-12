Tesla nie wpłaciła 100 mln euro kaucji. Stanęła budowa fabryki w Niemczech

Na placu budowy Gigafactory, fabryki aut Tesli w Gruenheide w Brandenburgii, prace znowu muszą zostać wstrzymane: firma Elona Muska nie może kontynuować instalacji maszyn w lakierni i wycinki lasu, dopóki nie wpłaci kaucji w wysokości 100 mln euro, wymaganej przez Brandenburską Agencję Środowiska – informuje dziennik „Tagespiegel”.

Tesla miała wpłacić depozyt zabezpieczający w wysokości 100 mln euro do 17 grudnia, ale wystąpiła za pośrednictwem swoich prawników o przedłużenie terminu wpłaty do 15 stycznia. Agencja Środowiska dała jednak inwestorowi czas do 4 stycznia 2021 r. – podaje gazeta.

Według „Tagesspiegel” dopóki nie ma pieniędzy, oba częściowe zezwolenia na budowę są zawieszone.

Decyzja ta zapadła w połowie toczącego się postępowania przed Wyższym Sądem Administracyjnym Berlina-Brandenburgii (OVG) o planowane przez Teslę „oczyszczanie” 82,2 ha lasu, przeciwko któremu zaprotestowały organizacje ekologiczne.

Czytaj też: Polski elektryk z Jaworzna! Fabryka Izery rusza w 2024 r.

tvp.info/PAP/kp